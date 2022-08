Przyszła do kościoła po pieniądze

Do zdarzenia doszło we wtorek. Kasetka na datki od wiernych była trwale przymocowana do ściany przy wejściu do kościoła.

Policjanci ustalili rysopis sprawcy. Przeszukując ulice miasta dotarli na dworzec autobusowy. Zatrzymali odjeżdżający z dworca kursowy bus. Weszli do środka i na tylnym siedzeniu dostrzegli osobę, która próbowała się schować i uniknąć kontaktu z mundurowymi.

Pasażerką okazała się 37-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju.

– Policjanci w podręcznym bagażu kobiety odnaleźli piłkę do metalu, brzeszczot oraz pieniądze w banknotach o niskich nominałach i dużą ilość bilonu. 37-latka została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu – relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Zatrzymana dzisiaj usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem. W czasie przesłuchania przyznała się do zarzucanego czynu. 37-latka była już wcześniej karana za tego typu przestępstwa, odpowie więc w warunkach recydywy.