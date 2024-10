Przywiązała psa do przystanku i odjechała taksówką. Grożą jej 3 lata więzienia

- Zgłoszenie o porzuconym i przywiązanym do wiaty przystanku autobusowego psie w jednej z miejscowości w gminie Zamość otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą zamojskiej komendy od razu podjęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie wyrodnego opiekuna psa - mówi podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Kryminalni sobie znanymi tylko metodami zaczęli gromadzić i analizować informacje w tej sprawie. Dziś KMP Zamość poinformowała, że podejrzaną o ten czyn kobietę zatrzymano.

- Okazało się, że jego opiekunka do miejscowości, gdzie porzuciła psa pojechała taksówką. Przywiązała go do przystanku i wróciła do Zamościa korzystając z przejazdu inną taksówką. Ustalenia doprowadziły mundurowych do 52-letniej mieszkanki Zamościa - doaje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło. - Za przywiązanie do wiaty przystanku będącego pod jej opieką psa kobieta wczoraj (14 b m.) usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem. W czasie przesłuchania przyznała się do winy. Za tego typu przestępstwo, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, grozi do 3 lat pozbawienia wolności - kontynuuje.

Wystraszony pies trafił pod opiekę pracowników zamojskiego schroniska.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą być świadkami zaniedbywania zwierząt, o natychmiastowe zgłaszanie takich przypadków odpowiednim służbom. Można o tym powiadomić dzielnicowego, zadzwonić na numer alarmowy lub zgłosić się do komendy. Można również skorzystać z internetowego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za którego pośrednictwem istnieje możliwość wskazania obszaru, na którym dochodzi do czynów zabronionych popełnianych przeciwko zwierzętom. Z myślą o tym, powstała też Zielona Strefa, czyli miejsce, w którym można zgłosić przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu.

Każde życie jest ważne, a szybka reakcja może uratować zwierzętom życie i zdrowie.