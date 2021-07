Psi wybieg pokona przeszkody? Budżet Obywatelski 2022 w Zamościu

W edycji budżetu obywatelskiego na 2022 rok mieszkańcy Zamościa złożyli 37 propozycji projektów osiedlowych i 10 ogólnomiejskich. Mają do wydania 1,6 mln złotych na realizację projektów osiedlowych. Podział jest równy - dla każdego z 16 osiedli w Zamościu jest po 100 tys. zł. Na realizację projektu wspólnego dla całego miasta przeznaczono 950 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem, lipiec to czas na odwołania, chodzi o projekty, które komisja weryfikująca odrzuciła. W tym roku w "salonie odrzuconych" jest zaledwie jeden pomysł. Chodzi o wybieg dla psów na terenie osiedla Zamoyskiego. Pomysł nie zyskał akceptacji, bo działki na których wybieg by miał powstać, nie są własnością miasta. A to główna zasada przy lokowaniu inwestycji i pomysłów BO.

– Mam czas na odwołanie, więc je złożę. Mam nadzieję, że jeśli zaproponuję inne miejsce, wniosek trafi na listę do głosowania. W Zamościu nie ma jeszcze wybiegu dla psów, a obserwuję, że by się przydał. I nie chodzi tu tylko o ogrodzony plac, na którym psy by się mogły swobodnie wybiegać, co jest bardzo dla nich ważne. Myślę o profesjonalnym torze przeszkód, który by mógł służyć jako miejsce szkolenia psów i do zabawy. Przy okazji to by było miejsce integracji – mówi Michał Malewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Zamoyskiego. – Teren zakwestionowany przez komisję, to bardzo duży obszar. Teraz zupełnie nie jest wykorzystany. Może wystarczy wybieg usytuować w innej części? Mam też kolejne propozycje lokalizacji – dodaje pomysłodawca, który zastrzega, że chodziło mu o udogodnienie służące mieszkańcom, bo on sam nie ma psa.

W zeszłym roku na profilu prezydenta Andrzeja Wnuka internauci dyskutowali o sensowności organizacji psiego wybiegu. Właściciele czworonogów uważali, że to bardzo potrzebne i wyczekiwane rozwiązanie.

Gdyby projekt z „Zamoyskiego” po korekcie wszedł na listę pomysłów zatwierdzonych do głosowania, by był trzecim jakie zgłoszono na tym osiedlu. Psia inwestycja by walczyła o głosy z remontem parkingu i chodnika wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Gminnej i placem parkingowym w rejonie Zamoyskiego i Wyszyńskiego.

Trzy projekty na jednym osiedlu to częste rozwiązanie. Liderami kreatywności są osiedla: Orzeszkowej-Reymonta i Powiatowa, gdzie zgłoszono po pięć.

Jak zwykle, także i w edycji BO na 2022 rok, mieszkańcy oczekują modernizacji ulic i chodników, czekają na nowe lub wyremontowane miejsca parkingowe. Myślą o najmłodszych i ich placach zabaw czy skateparku oraz o monitoringu.

Na liście zgłoszonych propozycji projektów ogólnomiejskich są między innymi: centrum rozrywki przy ul Królowej Jadwigi (strefy trampolin, kręgielnia zewnętrzna, skate park, street workout, boisko do siatkówki i koszykówki, strefa wypoczynku, zieleń)”; kładka pieszo-rowerowa na rzece Łabuńce (ulica Lipska u zbiegu trzech osiedli: Promyk, Świętego Piątka, Zamczysko); budowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP nr 3 (Elektryk); montaż windy w Ubezpieczalni.

9 sierpnia zacznie się głosowanie elektroniczne, między 16 a 24 września będzie można głosować na terenie osiedli metodą tradycyjną (karty do głosowania).