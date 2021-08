Rasistowski wpis radnego po sukcesie Polaków na igrzyskach w Tokio? "Mówimy o genetyce"

W sobotnie popołudnie polskiego czasu polscy sportowcy wywalczyli pierwszy złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński dokonali tego w fantastycznym stylu, ustanawiając nowy rekord olimpijski. Na ich punkcie oszalała niemal cała Polska, a informacje o ich sukcesie nie schodziły z czołówek stacji telewizyjnych i portali, nie tylko sportowych.

Emocjom dał się ponieść także Piotr Małysz, zamojski radny z klubu prezydenta Andrzeja Wnuka. Na swoim profilu na Facebooku zamieścił zdjęcie, na którym widać mijającego linię mety Kajetana Duszyńskiego i dobiegających za nim w sporej odległości czarnoskórych reprezentantów Dominikany, Stanów Zjednoczonych i Holandii.

– Mamy złoto. Biały przed czarnymi – napisał Małysz, a pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy. Część internautów posądziło autora o rasizm. Wśród nich był m.in. Sławomir Ćwik, miejski radny z klubu Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej.

– Ja bym napisał raczej coś w stylu, że nasi wygrali, byli najlepsi, mamy pierwszy złoty medal w Tokio, itp - nie bardzo rozumiem Panie radny ten wpis o charakterze rasistowskim. Jakie znaczenie ma tutaj kolor skóry? – skomentował Ćwik (pisownia oryginalna).

W rozmowie z Dziennikiem radny Ćwik przyznaje, że o wpisie kolegi z Rady Miasta poinformowali go mieszkańcy. – Ja nie mam pana Małysza w znajomych i nie widziałem tej wypowiedzi. Pokazały mi ją osoby zbulwersowane tą sytuacją. Moim zdaniem ten wpis jest rasistowski i niedopuszczalny, dlatego postanowiłem zareagować – tłumaczy.

Piotr Małysz nie ma sobie nic do zarzucenia. – Moim zamiarem nie było to, żeby ten wpis miał charakter rasistowski. Nie mogę odpowiadać za czyjeś odczucia – mówi nam radny. Dopytujemy, co dokładnie miał na myśli. – Mówimy o genetyce. Tak już jest, że osoby czarnoskóre mają genetycznie inną budowę włókien mięśniowych i mają predyspozycje do biegania. To pokazuje, że wynik naszej sztafety jest ogromnym sukcesem. Z mojej strony było to tylko stwierdzenie faktu, w którym nie ma nic złego.

O komentarz poprosiliśmy Piotra Błażewicza (PiS), przewodniczącego zamojskiej Rady Miasta. – Podejrzewam, że Piotr chciał celowo sprowokować taką dyskusję. Jest inteligentnym człowiekiem i zdawał sobie sprawę z tego, z jaką reakcją może się to spotkać. Ale jakie miał intencje, wie tylko on jeden – mówi Błażewicz i zapowiada, że będzie chciał porozmawiać na ten temat z kolegą. – Mogę go po koleżeńsku upomnieć, bo jako przewodniczący Rady Miasta nie mogę wpływać na to, co pisze w internecie. Poproszę go, by usunął ten wpis lub zmienił nieco jego wydźwięk.

Sławomir Ćwik natomiast nie wyklucza złożenia wniosku o pozbawienie Piotra Małysza funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. – Nie jest to pierwsza szeroko komentowana przez lokalną społeczność aktywność pana radnego. Dlatego uważam, że powinniśmy zastanowić się nad pewnymi zmianami w prezydium. Będziemy o tym rozmawiać w ramach klubu – podsumowuje radny Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej.