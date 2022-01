To nie będzie żart. Spore zmiany w parkowaniu w Zamościu

Radni w poniedziałek zadecydowali o zmianach w płatnej strefie parkowania. Generalnie przychylili się do pomysłu władz miasta ale wprowadzili poprawki. Chodzi o miejsca sporne, które od dłuższego czasu były powodem do dyskusji – to dwa miejskie parkingi – jeden przy Parku Miejskim a drugi przy PZU.

Terenowa zgoda

Projekt podanej pod głosowanie uchwały zakładał, że strefa płatnego parkowania będzie podzielona nad dwie części. Strefa 2 obejmie ulice: Gminną i Reja. Tak było do tej pory i na to zgodzili się radni.

Zmiana zajdzie w strefie 1, która ma się składać z dwóch podstref: A i B.

A to ulice:

Zamenhofa

Pereca

Kołłątaja

Ormiańska

Grodzka

Staszica

Żeromskiego

Kościuszki

Kolegiacka

Ratuszowa

Moranda

Solna

Daniłowskiego

Bazyliańska

Grecka

Oraz place Stefanidesa i Wolności, a także skwer Jana Pawła II. Tu też ani uwag, ani zmian nie ma.

Natomiast w skład nowej podstrefy B będą jedynie wchodziły wspominane dwa parkingi: • przy ul. Piłsudskiego (przy parku) • przy ul. Partyzantów (przy skwerze Mikołajczyka).

Bezpłatne, płatne, bezpłatne

To bardzo popularne w mieście miejsca, bo przez wiele lat kierowcy zostawiali tam auta bezpłatnie. Tak się działo aż do września 2020, kiedy pojawiły się opłaty. Były skargi i protesty, że miasto bezprawnie powiększyło strefę płatnego parkowania. Urzędnicy tłumaczyli wówczas, że taki zabieg nie wymagał procedowania przez Radę Miasta nowej uchwały w sprawie płatnego parkowania, ponieważ strefa 1 się nie poszerzyła. Dokonano jedynie zmiany organizacji ruchu wewnątrz strefy, znakując ulice i parkingi w sposób umożliwiający zgodny z prawem pobór opłat w dodatkowych miejscach.

Miasto wprowadzając opłaty chciało zwiększyć tam rotację aut. Z powodu dużych inwestycji w centrum samochody zniknęły z dwóch dużych parkingów: placu Wolności oraz placu Stefanidesa. I zrobił się problem z parkowaniem. Teraz oba wyremontowane place są znowu dostępne dla kierowców.

Ponieważ w międzyczasie radni przyjęli tymczasową uchwałę, na mocy której pobór opłat przy parku i przy ZUS obowiązywał do końca 2021 roku, w styczniu kierowcy znów parkowali tam gratis. Ale miasto chciało to zmienić.

Stawki sezonowe

Projekt uchwały, którą przedstawiły radnym władze Zamościa zakładał, że opłaty za parkowanie w tych dwóch miejscach ustalono w następujący sposób: za pierwszą godzinę postoju 3 zł; za drugą – 3,50 zł; 4 zł za trzecią godzinę. Za każdą następną po 3 zł.

Tymczasem już na sesji radni PiS wspierani przez członków innych klubów zaproponowali zmianę treści. Autorzy chcieli, by opłaty za parkowanie obowiązywały w podstrefie A i strefie 2 – w dni robocze w godzinach od 8 do 18; natomiast w podstrefie B (czyli na owych parkingach) – w dni robocze w godzinach od 8 do 18 ale... w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

Zmianę poparło 18 radnych, 3 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

Gdy przyszło do przegłosowania całego projektu, 16 radnych go poparło; 2 było przeciw a 3 się wstrzymało.

Jeśli nadzór wojewody nie będzie miał uwag, uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym i po upływie 14 dni zacznie obowiązywać, za parkowanie w nowej strefie B zapłacimy 1 kwietnia. I trzeba to będzie robić do ostatniego dnia września.

Inne nowości

W podstrefie A przez cały rok w dni powszednie od godz. 8 do 18 za pierwszą godzinę opłata wyniesie 4 zł; za drugą – 4,50 zł; za trzecią – 5 zł. Za każdą następną 4 zł.

Najtańsza jest strefa 2. Odpowiednio stawki ustalono tam na: 2; 2,40; 2,80 i 2 zł.

Najdroższy abonament w wysokości 600 zł ma obowiązywać przez 12 miesięcy w podstrefie A.