Skażony wodociąg w zamojskiej gminie. Kranówka nie nadaje się do spożycia

Ta sytuacja to spory problem dla około 820 mieszkańców kilku wiosek, które są zaopatrywane w wodę z zanieczyszczonego wodociągu. Chodzi o miejscowości Łaziska, a także Iłowiec, Suchodębie, Szorcówka, Sławęcin, Hajowniki oraz Lipina Nowa.

Ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych kranówki nie należy pić ani wykorzystywać jej do przygotowywania posiłków czy mycia owoców lub warzyw. Nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Należy się to tych zaleceń stosować, bo to ważne ze względu na zagrożenie zdrowia i życia.

W ostatnim tygodniu próbki z wodociągu pobierano dwukrotnie. Badania będą prowadzone również za jakiś czas. Jeżeli sytuacja się poprawi, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu wyda stosowny komunikat. I dopiero wówczas dopuści wodę do spożycia.

Póki co, na najbliższe dni gmina ustaliła harmonogram dostarczania wody pitnej do mieszkańców poszczególnych wiosek. Szczegóły na zdjęciu poniżej.