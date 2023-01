Spora suma do podziału. Miasto dopłaca do wymiany pieców

– W minionych latach było tak, że właściwie wszyscy, którzy kwalifikowali się, składali poprawnie wnioski lub je odpowiednio uzupełniali, otrzymywali pieniądze – mówi Adam Malinowski, podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM Zamość.

W pierwszym roku funkcjonowania programu w formie dotacji przekazano 199 tys. zł, za które wymieniono 32 piece. W kolejnych latach te liczby rosły. Z reguły samorząd wydawał ok. 300 tys. zł, co wystarczało na dofinansowanie wymiany ok. 50-60 urządzeń. Wyjątkiem był rok ubiegły. Wtedy, mimo iż w budżecie zarezerwano również kwotę 360 tys., to na dodacje poszło zaledwie 73 tys. zł, co wystarczyło na wymianę 12 pieców.

– Nabór ogłosiliśmy w marcu, a w lutym rozpoczął się konflikt zbrojny na Ukrainie. Pojawiła się niepewność o dostęp do gazu, ale też jego ceny, dlatego wniosków przyjęliśmy mniej niż zwykle bywało, a część z nich została później wycofana – tłumaczy Malinowski i wylicza, że od 2016 roku miasto przekazało w formie dotacji ponad 1,8 mln zł, co wystarczyło na wymianę 318 „kopciuchów”.

Jak będzie tym razem? To się okaże. Nabór rusza 1 i potrwa do 15 lutego. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta. Osoby prywatne mają szanse dostać dofinansowanie na poziomie 60 procent kosztów, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości 40 proc., czyli maksymalnie 4 tys. zł.

Co ważne, to wsparcie obejmuje wyłącznie pokrycie wydatków na demontaż starego urządzenia, zakupu i montażu nowego kotła albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie nie należy się natomiast np. na zakup przenośnych piecyków, sfinansowanie prac projektowych, czy wymiany instalacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale gospodarki komunalnej pod nr tel. tel. 84 677 23 60 i 84 677 24 31.

Urzędnicy zamojskiego magistratu przypominają też, że obowiązująca póki co tzw. uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Lubelskiego z lutego 2021 zakłada, że do końca roku bieżącego powinny być w całym regionie wymienione już wszystkie najstarsze piece węglowe.