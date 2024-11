Szukają dwóch dyrektorów. Kandydatów jest więcej

0 A A

W Zamojskim Domu Kultury, świętującym w tym roku 60-lecie swojego istnienia dyrektor nie zmieniał się od kilkunastu lat, w BWA dyrektor ma za sobą ponad 20 lat pracy na stanowisku (fot. Anna Szewc)

Kto od stycznia będzie kierował Biurem Wystaw Artystycznych, a kto Zamojskim Domem Kultury? To okaże się w ciągu najbliższych tygodni. We wtorek skończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu. Chętnych jest całkiem sporo.

