"Chcemy by część ulic nawiązywała do historii". Miejscowość istniejąca co najmniej od XVI wieku będzie miała patronów ulic

W czwartek zaczęły się konsultacje społeczne, w czasie których mieszkańcy Biszczy i Bukowiny będą proponować nazwy ulic.

– Chcemy, by część nawiązywała do historii tego miejsca, ale nie będziemy niczego narzucać. Po zrobieniu mapy okazało się, że w Biszczy będziemy mieć ponad trzydzieści ulic, a w Bukowinie będzie ich kilkanaście. Trzeba w końcu porządkować sprawę numeracji, bo narzekają na to kurierzy i służby. Pogotowie ma kłopoty – tłumaczy wójt Zbigniew Pyczko.

Biszcza składa się z Biszczy I, II i III (zwanej Kopytkiem), każda z tych części ma swoją numerację. Miejscowi pewnie się orientują, jak odszukać numer 5 w Biszczy I i nie pomylić z „piątką” w Biszczy III. W Bukowinie, gdzie zabudowa jest kolonijna, są dwa sołectwa i też jest problem. Jak tłumaczą samorządowcy do wprowadzenia nazewnictwa ulic skłania ich także to, że wiele dróg zostało wyremontowanych i tabliczka z nazwą ulicy nie będzie wyglądała dziwnie.

– Nie ukrywam, że to jest także prestiżowa sprawa – dodaje wójt, który szacuje, że tabliczki z nazwami ulic mogą się pojawić od nowego roku. Wcześniej rada gminy będzie musiała podjąć stosowne uchwały.

Urzędnicy na razie wymyślili nazwy dla co trzeciej ulicy w Biszczy. Na przykład te odchodzące od nowego ronda mogłyby nosić nazwy: ul. Biłgorajska, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Piłsudskiego lub Legionistów (trwa dyskusja), a czwarta - ul. 3. Pułku Ułanów Śląskich.

– Ja pewnie będę mieszkał przy ul. Warszawskiej. Wiem, że to może dziwić, ale ta droga jest nazywana warszawską już od lat 70. Była pierwszą, przy której postawiono latarnie. Wszyscy mówili, że tam widno jak w Warszawie. A pani sołtys z Bukowiny – przy ul. Złotej, bo ta droga prowadzi w stronę rzeczki Złota Nitka. Przy kościele ma być ul. Akademicka, bo jej nazwa będzie nawiązywać do spotkań z profesorami Akademii Zamojskiej – wylicza wójt zapraszając na konsultacje.

– Tak, ulica Miodowa bardzo by nam pasowała. Nie słyszałem o pomyśle nazywania ulic, ale gdyby nasza miała nazwę związaną z pszczelarstwem, to byłoby bardzo fajnie. Nasza firma ma już 25 lat – mówi Dariusz Cyc, syn właściciela Przedsiębiorstwa Handlowego „Barć”, które teraz ma adres Biszcza 358. Działa tu sklep dla pszczelarzy, można kupić miód i jest pasieka. Pan Dariusz potwierdza, że kurierzy mają kłopoty ze znalezieniem adresata przesyłek i uważa, że nazwy ulic się przydadzą.

Konsultacje

20 września w Szkole Podstawowej w Bukowinie o godz. 19 dla mieszkańców sołectwa Bukowina I i II. • 23 września w sali GOKSiR o godz. 19 dla mieszkańców Biszczy I • 24 września w stołówce Szkoły Podstawowej w Biszczy o godz. 19 dla mieszkańców Biszcza II.

Wykazy proponowanych nazw ulic są do wglądu w Urzędzie Gminy Biszcza

Biszcza

Wieś w powiecie biłgorajskim, nad rzeką Łazobną. W/g danych GUS jej integralne części to: Biszcza-Kolonia, Biszcza-Osiedle, Folwark, Glinki, Koniec, Kopytek, Kucharze, Plebania, Podmajdanie, Za Mechlowym Wygonem i Żyły