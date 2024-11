Uciekł im aresztowany zabójca. Są zarzuty dla strażników więziennych

Odwiedź Krainę Dmuchańców w Białej Podlaskiej – Odbierz kod promocyjny!

Już 23-24 listopada zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziny do Białej Podlaskiej na wyjątkowe wydarzenie – Krainę Dmuchańców! To dwa dni pełne ekscytujących wrażeń, zabawy i atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Nasza Kraina Dmuchańców to idealne miejsce na rodzinny wypad, pełen śmiechu i radości. Czytaj do końca jeżeli chcesz uzyskać kod promocyjny :)