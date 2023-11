Uderzył w betonowy przepust. Pasażer nie przeżył

Do wypadku doszło w sobotę w gminie Zamość. 69–latek jechał od strony Nielisza. Na zakręcie prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i uderzył w przepust.

– Siła uderzenia wyrzuciła auto na teren posesji. 69–letni mieszkaniec gminy Rudnik przewoził 83–letniego pasażera z tej samej gminy – relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej policji.

Pasażer doznał licznych obrażeń. Ratownicy zabrali go do szpitala. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca wyszedł cało z wypadku. – Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia i apelujemy o ostrożność na drodze oraz dostosowywanie prędkości jazdy nie tylko do obowiązujących przepisów, ale również do panujących na drodze warunków– podkreśla aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło