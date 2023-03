Widowiska i słuchowiska, koncerty, spotkania. Festiwal „Dwa Teatry” ponownie w Zamościu

Impreza organizowana przez PR i TVP we współpracy z miastem Zamość potrwa od 16 do 19 czerwca – zapowiedziano we wtorek podczas konferencji prasowej w zamojskim magistracie. Wzięli w niej udział prezydent miasta, wicemarszałek województwa, prezesi radia i telewizji oraz dyrektorzy artystyczni wydarzenia.

Kalina Cyz, dyrektor Teatru TVP i TVP Kultura zdradziła m.in., że w Zamościu zaprezentowanych zostanie w ramach konkursu 17 spektakli (prezentacje mają się odbywać m.in. w Jazz Clubie Kosz i sali Consulatus Ratusza). Wśród nich znajdzie się m.in. przedstawienie „Judasz z Kariothu”, które rejestrowano w mieście w połowie marca. W programie również znajdą się 4 pokazy specjalne widowisk z udziałem Zofii Kucówny i Krzysztofa Wakulińskiego, którzy podczas festiwalu mają odebrać Wielkie Nagrody „Dwóch Teatrów” za swoje wybitne kreacje aktorskie.

Jedną z tegorocznych nowości zdradził prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Zapowiedział, że w czerwcu w Zamościu obejrzeć i posłuchać będzie można widowisk nie tylko już zarejestrowanych, ale też premierowych, realizowanych na żywo, na miejscu.

Podobnie jak w latach poprzednich odbywać się będą również spotkania z wybitnymi twórcami, koncerty, wystawy i wieczory literackie. – Zamierzamy ponadto zorganizować konkursy na recenzje spektakli zarówno telewizyjnych, jak i radiowych, a nagrodami, poza publikacją, będzie możliwość uczestnictwa w nagraniach przedstawień – zdradził Janusz Kukuła, dyrektor i reżyser Teatru PR.

Specjalny program przygotowany zostanie również dla najmłodszych widzów i słuchaczy, dzieci i młodzieży.

– Zapraszamy wszystkich. Na pewno będzie w czym wybierać – obiecała Agnieszka Kamińska, prezes PR.