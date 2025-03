Wielkanoc na straganie. Zbliża się świąteczny kiermasz, przyjmują zgłoszenia

Impreza rozpocząć się ma o godz. 9, ale własne stoliki lub stoiska można będzie ustawić na płycie Rynku Wielkiego godzinę wcześniej. Zaudział należy zapłacić (w dniu wydarzenia). Koszt jest uzależniony od zajętej powierzchni. W przypadku najmniejszych stanowisk (1x1 metra) to zaledwie 20 zł.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i wysłanie do ZDK karty zgłoszenia ( do pobrania na stronie internetowej placówki ). Można to zrobić elektronicznie na adres: organizacja@zdk.zamosc.pl. Ostateczny termin to 4 kwietnia.