Student Akademii Zamojskiej: Wierzę w Ukrainę

Danylo Fedorchuk jest jednym z kilkudziesięciu młodych Ukraińców studiujących w Akademii Zamojskiej. Po zimowej sesji był w rodzinnym domu w mieście Użgorod położonym ok. 300 kilometrów od granicy z Polską, ale bardzo blisko Słowacji i Węgier. Do Zamościa wrócił przed tygodniem, planował odwiedzić rodzinę latem, po obronie pracy licencjackiej na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Po tym, co się stało, nie wie, kiedy zobaczy znowu mamę, babcię i dziadka.

– Póki co, u nich jest spokojnie, nie było żadnych ataków, ale nie wiem, jak będzie dalej. Mój tata, który z drugą żoną i dzieckiem mieszkał w Kijowie już nocą uciekł z miasta. Jechali swoim samochodem, trochę stali w korkach, ale się udało. Tata mówił, że wiele osób wydostało się też pociągami, autobusami. Mam z nim kontakt, wiem że są już bezpieczni, dotarli do Lwowa – mówi Danylo.

Wierzy w zapewnienia europejskich polityków, którzy mówią, że nie zamkną przed Ukraińcami swoich granic. – I jak będzie trzeba, to mama z babcią i dziadkiem też wyjadą – przewiduje. Chciałby, by wszyscy tak jak on byli bezpieczni, bo jest przekonany, że w Polsce nic mu nie zagraża.

Młody Ukrainiec ma polskie korzenie i w Polsce rodzinę. Jego ciocia ze strony taty mieszka w Częstochowie. Chłopak jest przekonany, że krewni, w razie potrzeby, nie zostawią swoich bliskich bez pomocy.

Tymczasem śledzi internetowe relacje z Ukrainy. Regularnie koresponduje z przyjaciółmi, którzy zostali w ojczyźnie. Mówi, że ze świadomością wojny wszyscy żyli tam już od ośmiu lat. I choć mało kto przypuszczał, że Rosja posunie się aż tak daleko, to byli przygotowani na to, by bronić swojego kraju.

– Mój 19-letni przyjaciel służy teraz w wojsku. W rejonie Ługańska odpierał już rosyjskie ataki. Zapewnił mnie, że dają radę, są silni, nie pozwolą się pokonać – opowiada Danylo i wierzy w to. Wierzy w Ukrainę, w Europę i Stany Zjednoczone. Jest przekonany, że zdołają powstrzymać Putina. – To jest człowiek może niegłupi, ale zły, a najgorsze, że stoją za nim chyba jeszcze gorsi ludzie – mówi.

Akademia Zamojska zatrudnia Ukraińców, ma też ponad 30 studentów pochodzących zza wschodniej granicy. Większość z nich wyjeżdżała ostatnio do domów. Nie wszyscy, wrócili do Zamościa, choć zajęcia w kolejnym semestrze już się rozpoczęły. Władze uczelni zapewniają o wsparciu dla nich wszystkich.

„Chcemy, abyście pamiętali, że jesteście częścią Akademii Zamojskiej, która nie pozostawia swoich studentów i pracowników bez wsparcia” – napisano w opublikowanym w czwartek oświadczeniu. Zaapelowano też do całej akademickiej społeczności, by nie zapominać o „takich wartościach, jak wzajemny szacunek i tolerancja, a także prawo do posiadania niepodległego i suwerennego państwa, w którym kwitnie własna kultura narodowa. W tym trudnym okresie dla naszych Kolegów i Koleżanek oraz ich rodzin nasze wsparcie jest szczególnie ważne”.