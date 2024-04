Włamał się do zimowego ogrodu. Teraz recydywista posiedzi za kratkami

Do włamania i kradzieży do restauracji doszło pod koniec marca.

– Sprawca pod osłoną nocy rozerwał narożnik parasola tworzącego zadaszenie szklanej wiaty ogrodu, a następnie z niezamkniętej na klucz lodówki ukradł kilkanaście butelek alkoholu – informuje asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej komendy policji.

Wykonywane na miejscu czynności policyjne doprowadziły zamojskich kryminalnych do potencjalnego sprawcy. We wtorek (9 kwietnia) podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. W środę usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Jednak nie jest to jedyny problem 31-latka. Okazało się, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa.

Po usłyszeniu zarzutów, trafił prosto do zakładu karnego, gdyż ukrywał się przed organami ścigania mając do obycia karę roku i dwóch miesięcy za popełnione wcześniej przestępstwo.