Zamość. Wolontariusze poszukiwani. Można zdobyć doświadczenie na dużej imprezie

To wydarzenie jest planowane na połowę przyszłego miesiąca. Potrwa od 16 do 19 czerwca. Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są jednak tylko do końca maja.

Miasto ogłosiło właśnie, że szuka do współpracy na zasadach wolontariatu pełnoletnich osób, które mają pozytywne nastawienie i umieją działać zespołowo.

Program festiwalu zaplanowano na cztery dni. Każdego z nich wsparcie może być potrzebne w godzinach 9-21.30. Poszczególne odsłony festiwalu mają się odbywać albo w zamojskim Ratuszu, albo Jazz Clubie „Kosz”, także np. w Centrum Synagoga, kinie Stylowy oraz przestrzeniach Rynku Wielkiego i Rynku Wodnego.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na umzamosc.bip.lubelski.pl w zakładce Inne – Nabory), a następnie wysłać go albo przynieść do Kancelarii Ogólnej UM Zamość (Rynek Wielki 13) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolontariuszy przy realizacji Festiwalu „Dwa Teatry”. Możliwe jest też przekazanie dokumentu na adres mailowy: kultura@zamosc.pl.

W razie jakichkolwiek pytań można w godzinach pracy urzędu kontaktować się z Małgorzatą Kawalą pod nr tel: 84 677 23 06.