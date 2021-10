Wyszła ze szpitala, do domu nie wróciła. Co się stało z 36-letnią kobietą?

1 A A

Zamojscy policjanci poszukują Jolanty Staniak, mieszkanki gminy Nielisz. 36-latka we wrześniu opuściła szpital w Zamościu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania.

