Z nożem zaatakował kompana od kieliszka. Poszło o kobietę

Wszystko to działo się w ostatni piątek wieczorem w jednej z miejscowości w powiecie zamojskim. Policja dostała wówczas sygnał o poważnie rannym mężczyźnie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce.

Ustalili, że 50-letniego gospodarza odwiedził jego dwa lata młodszy znajomy. Pili razem alkohol, a w trakcie spotkania doszło między nimi do sprzeczki. Poszło, jak informuje policja, o kobietę.

- 48-latek zaczął grozić pokrzywdzonemu, po chwili wyciągnął nóż i zaatakował raniąc 50-latka w szyję i klatkę piersiową. Po tym oddalił się. Wtedy pokrzywdzony zadzwonił na numer alarmowy. Wezwana do zdarzenia załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala - relacjonuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Policjanci zatrzymali sprawcę. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.