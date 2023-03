Zamość. Będzie drożej na parkingach, ale tylko dla przyjezdnych. Nowy cennik

Propozycją uchwały w tej sprawie zajmują się w tym tygodniu komisje stałe RM Zamość, a ostateczna decyzja ma zapaść podczas najbliższej sesji.

Przypomnijmy, że bilety parkingowe trzeba w Zamościu kupować w obrębie Starego Miasta (podzielonego na podstrefy A i B) oraz strefie 2, do której zaliczają są ulice Reja, Gminna i parkingi na os. Nowe Miasto.

Teraz w podstrefie A (ul. Zamenhofa, Pereca, Kołłątaja, Ormiańska, Grodzka, Staszica, Żeromskiego, Kościuszki, Kolegiacka, Ratuszowa, Moranda, Solna, Daniłowskiego, Bazyliańska, Grecka, place Jaroszewicza, Wolności i Stefanidesa oraz skwer Jana Pawła II) za pierwszą godzinę postoju płaci się 4 zł, druga kosztuje 4,5, trzecia 5, a każda kolejna znów 4 zł. Jeśli proponowane przez Zarząd Dróg Grodzkich zmiany zaakceptują radni, to te stawki będą wynosić odpowiednio 5, 6, 7,2 i 5 zł.

Ale nie dla wszystkich. Posiadacze Karty Zamościanina za pierwszą godzinę zapłacą 3 zł, a za kolejne więcej, ale nie tyle, co przyjezdni. Co prawda pierwszy projekt uchwały zakładał, że za każdą drugą i kolejną godzinę bilety parkingowe kosztowałyby zamościan tyle samo co gości, ale w poniedziałek, przed posiedzeniem Komisji Samorządu i Pożytku Publicznego prezydent wniósł do uchwały autopoprawki.

W podstrefie B (parking przy parku na ul. Piłsudskiego oraz przy skwerze Mikołajczyka na ul. Partyzantów) proponuje się opłaty na poziomie 4, 4,5, 5 i 4 zł. Natomiast stawka wyjściowa dla posiadaczy Karty Zamościanina to 2 zł. Przypomnijmy, że póki co, oba te parkingi są do końca kwietnia bezpłatne. Radni zdecydowali o zniesieniu tu opłat poza sezonem turystycznym, gdy wyłączone z użytkowania w związku z prowadzonymi remontami były dwa duże parkingi staromiejskie.

W strefie 2 także będzie podwyżka, ale podobnie jak na Starym Mieście, mieszkańców Zamościa posiadających kartę mieszkańca ona nie dotknie.

Przy sprzedaży biletów przez parkingowych weryfikowanie uprawnień do zniżek będzie proste, a co jeśli osoba posiadająca kartę zechce kupić bilet w automacie? – Wówczas weryfikacja nastąpi na podstawie wprowadzonego poprawnie numeru rejestracyjnego pojazdu, który będzie do posiadacza karty przypisany – wyjaśnia Marcin Nowak, dyrektor zamojskiego ZDG. Dodaje, że na identycznej zasadzie tego rodzaju zniżki są uwzględniane również w innych miastach posiadających strefy płatnego parkowania.

Zmian w parkowaniu będzie w Zamościu więcej. Jedna z nich jest taka, że bilety mają nie obowiązywać 24 i 31 grudnia, nawet jeśli wigilia i sylwester przypadnie w dni robocze. Kolejna dotyczy wysokości tzw. opłat dodatkowych czyli po prostu mandatów za niewykupienie biletu. – Stawki pozostaną na niezmienionym poziomie, ale tylko dla tych, którzy opłat dokonają w ciągu siedmiu dni od ich naliczenia. Jeśli ktoś zapłaci później, będzie to dwa razy więcej – wyjaśnia dyr. Nowak.

Mandaty przewidywane w podstrefie A to odpowiednio 100 i 200 zł, w podstrefie B – 80 i 160 zł, a strefie 2 – 50 i 100 zł.

Dyrektor ZDG dodaje, że posiadacze Karty Zamościanina z preferencyjnych stawek skorzystają również przy zakupie abonamentów za parkowanie. Nowe zasady miałyby obowiązywać najwcześniej od 1 maja.

Przypomnijmy, że za darmo, przez cały rok samochody można zostawiać na parkingach położonych nieopodal Starego Miasta, czyli od strony ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotunty, a także na os. Planty.