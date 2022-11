Zamość będzie sprzedawał tani węgiel. Nie każdy może taki kupić

– Informujemy, że w związku z mającą wejść w życie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) przez gospodarstwa domowe, Miasto Zamość zamierza przystąpić do dystrybucji dla mieszkańców - podaje urząd miasta i tym samym deklaruje, że przystąpi do rządowego programu sprzedaży taniego opału.

– Prosimy o wypełnienie „Ankiety wstępnej – zgłoszenia zapotrzebowania na paliwo stałe” w terminie do 10 listopada br. Ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter Ratusza) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Partyzantów 10 (parter budynku). Istnieje również możliwość wypełnienia druku w wersji elektronicznej – link zostanie podany niebawem – czytamy w zamojskim komunikacie.

Zaznaczmy, że plan rządu zakłada, że samorządy będą oferowały tonę węgla w maksymalnej cenie 2 tys. zł. Jeżeli lokalne władze poniosą wyższe koszty, np. związane z transportem, to cena i tak ma wynieść najwyżej 2 tys. zł. Ewentualną stratę pokryje państwo.

– Wypełnienie niniejszej ankiety nie oznacza złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać w terminie późniejszym, o którym będziemy na bieżąco informować. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym będą miały prawo do zakupu węgla po preferencyjnej cenie 2000,00 zł brutto zł/tonę. Zakupu będzie można dokonać w dwóch transzach: 1,5 tony w 2022 r. oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r., zgodnie z ilością i w terminie zadeklarowanym w „Ankiecie” – podaje UM Zamość i zastrzega, że wkrótce poda więcej informacji w tej sprawie.

Ale uwaga. Nie każdemu będzie przysługiwał tani węgiel.

– Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku. Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy – zastrzega Ministerstwo Aktywów Państwowych.