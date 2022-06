Zamość: Kto się zajmie przedszkolakiem? Harmonogram wakacyjnych dyżurów

– Na ten moment mamy komplet zapisanych dzieci na pierwszy tydzień wakacji. Może w czwartek zwolnią się jakieś miejsca, bo do tego dnia rodzice powinni uprzedzić, że rezygnują z zapisu – usłyszeliśmy we wtorek w zamojskim Przedszkolu Miejskim nr 9 na ul. Oboźnej, które poza przedszkolami nr 4 (ul. Peowiaków 18 a) i nr 7 (Asnyka 3) pełnić będzie dyżur w pierwszym (27-czerwca-1 lipca) i drugim (4-8 lipca) tygodniu wakacji.

Od 11 do 15 lipca dyżurować mają PM nr 5, 6 i 7, a w kolejnym tygodniu już tylko te dwa pierwsze. Z kolei od 25 lipca do 5 sierpnia dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkoli nr 1 i 2, a później (8-19 sierpnia) do placówek nr 8, 12, 13 i 14. Między 22 a 29 sierpnia dyżurować będą już tylko przedszkola nr 12 i 13. W ostatnich dniach sierpnia pracować mają wszystkie.

Rodzice powinni pamiętać, że na każdy z tygodni należy dziecko zapisać, wypełniając specjalną kartę (są do pobrania na internetowych stronach przedszkoli), którą należy złożyć w wybranej placówce nie później niż w czwartek w tygodniu poprzedzającym dyżur.

W nadchodzące wakacje zamknięte na cztery spusty będą jedynie PM nr 10 na ul. Lwowskiej i 15 na ul. Zamoyskiego, bo w nich mają być prowadzone remonty.