Zamość. Lało, a oni sadzili. Nowe drzewa już rosną

Pierwsze drzewka już rosną przy ścieżce rowerowej nad zamojską Łabuńką. Zostały zasadzone w piątek, w strugach deszczu przez dzieci i młodzież przy wsparciu dorosłych.



– Pogoda nie jest najlepsza, ale przynajmniej drzewka się przyjmą na pewno – cieszyły się, lekko już przemoknięte Julia Krukowska i Magdalena Kozłowska, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego. Obie uczą się w klasie biologiczno-chemicznej, więc przyroda jest im bliska. Obie też lubią rowerowe wycieczki. – Kiedyś wybrałyśmy się do Krasnobrodu. Nie było lekko, ale jechało się przyjemnie, bo na trasie jest sporo lasu. Teraz drzewka będą rosły także przy ścieżkach w Zamościu, fajnie – podsumowały licealistki.



– Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami i razem zaczynamy tworzyć „Zielone Płuca dla Rowerzystów” w Zamościu – witała zgromadzonych Katarzyna Fornal-Urbańczyk z wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta Zamość.



Z powodu pogody więcej przemówień nie było, a część oficjalną skrócono do minimum, po czym wszyscy z zapałem przystąpili do pracy. Nawet maluchy chwyciły za łopaty, aby mieć swój udział w sadzeniu drzewek. Nad Łabuńką pojawiło się ich w piątek 120. Drugie tyle ma być posadzonych jesienią, wówczas także z udziałem seniorów. Do tego czasu, w ramach projektu będą też w poszczególnych placówkach organizowane warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.



Projekt przewiduje ponadto powołanie grupy eko-wolontariuszy, wydanie kalendarza ekologicznego na rok 2023 i założenie internetowego licznika nasadzeń. Całość ma się zakończyć konferencją naukową.



Inicjatorzy przedsięwzięcia to rotarianie z Jerzym Liberadzkim, Edytą Panas i Elżbietą Szymańską na czele. Nic nie wyszłoby, jednak gdyby nie zaangażowanie władz miasta, m.in. Jarosława Miechowieckiego, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który w piątek także chwycił za łopatę. I zapewniał, że miastu bardzo zależy na tym, by zieleni w Zamościu było jak najwięcej. – Nie licząc dzisiejszych nasadzeń, od początku roku posadzono w Zamościu już ponad 400 drzew, a będzie ich dużo więcej, nawet 2-3 tysiące w 2022 roku. To nie tylko nasadzenia kompensacyjne, wynikające z wcześniejszych wycinek, ale również inne akcje podobne do dzisiejszej – wyliczał urzędnik.



W projekcie „Zielone Płuca dla Rowerzystów” poza rotarianami i urzędnikami uczestniczą dzieci z przedszkoli nr 1, 5 i 12, uczniowie podstawówek nr 6 i 10, młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz LO Centrum Szkół Mundurowych, a także harcerze i wychowankowie domu dziecka.