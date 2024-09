Zamość pomaga poszkodowanym przez powódź. Dziś rusza pierwszy transport

Zamość to jedno z wielu miast w naszym województwie, które włączyły się w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych przez powódź. Od dzisiaj zbiórki darów są prowadzone w trzech miejskich podstawówkach nr 2, 4, 8 i 9. Jutro również w punkciu pomocy uchodźcom przy SP nr 7.

>>> Powódź w Polsce. Kolejne miasta w Lubelskiem włączają się w pomoc <<<

Wodę w butelkach, napoje, suchy prowiant, środki czystości i higieny osobistej można było już od poniedziałku dostarczać do siedziby Straży Miejskiej. To, co tu trafiło i jeszcze trafi dzisiaj do południa, ok. godz. 14 zostanie spakowane i ruszy na południe.

"Dzieci z domu dziecka w Kłodzku na ulicy Korczaka zostały ewakuowane do ośrodka w Dusznikach. Pojechały tak jak były ubrane, bez niczego" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa i zaapelował o przynoszenie darów dla dzieci właśnie do strażników.