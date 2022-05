Z opaską bezpieczniej. W Hrubieszowie już je mają, w Zamościu mało chętnych

Dlatego właśnie zamojskie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przedłużyło do końca maja termin składania formularzy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Do wtorku zgłoszeń (złożenie ich nie jest równoznaczne z kwalifikacją do programu) wpłynęło nieco ponad 40. A planowano zakup dla seniorów z Zamościa około 100 „opasek bezpieczeństwa”.

Każde z takich urządzeń ma być wyposażone m.in. lokalizator GPS, przycisk SOS, a także detektor upadku. Opaski powinny też umożliwiać komunikowanie się z centrum usługi i opiekunami oraz monitorować wszystkie podstawowe funkcje życiowe.

– Gdyby więc z seniorem działo się coś złego, a sam tego nie był w stanie odnotować albo gdyby np. stracił przytomność to opaska automatycznie przekaże sygnał do telecentrum, gdzie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dyżur będzie pełnić np. ratownik medyczny czy pielęgniarka – wyjaśnia Magdalena Makary z zamojskiego MCPR. Przekonuje, że opaski będą bardzo użyteczne nie tylko do osób starszych mieszkających samotnie, ale też takich, których bliscy domownicy są aktywni zawodowo i po prostu przez wiele godzin w ciągu dnia nie ma ich w domu.

Czułbym się bezpieczniej

Tak właśnie jest w przypadku Romana Sawy, który w sierpniu skończy 76 lat. Mieszka na Starym Mieście w Zamościu z synem, synową i wnukami, ale tak naprawdę całe dnie spędza sam. – A ze zdrowiem różnie bywa. Miałem operację na kręgosłup, miałem by passy i stymulator, teraz chodzę na zabiegi. Czasem lubię pojechać do lasu. Pewnie z taką opaską czułbym się bezpieczniej – przyznaje starszy pan i rozważa zgłoszenie się do programu.

Udział w nim jest bezpłatny. Na początek należy wypełnić formularz (do pobrania ze strony MCPR) i zgłosić się z nim osobiście na ul. Lwowską 57 w Zamościu bądź wysłać go tam pocztą. – Później będziemy jeszcze potrzebowali bardzo dokładnego wywiadu na temat stanu zdrowia danej osoby – dodaje Makary.

Mówi, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opaski powinny do seniorów w Zamościu trafić w czerwcu. Na pewno będą wykorzystywane do końca roku, bo taki jest termin realizacji programu, na który Zamość otrzyma z ministerstwa pracy i polityki społecznej nieco ponad 142 tys. zł. A co później? Na razie nie wiadomo, czy i na jakiej zasadzie będzie można z „opasek bezpieczeństwa” korzystać.

Po więcej informacji należy telefonować pod nr: 451 177 974, 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Hrubieszowscy seniorzy z opaskami

Tymczasem w Hrubieszowie program jest już realizowany. Ponad 40 opasek zaraz po majówce rozdysponowano między seniorów.

– Zainteresowanie było spore, nie wszyscy chętni zostali do programu zakwalifikowani – usłyszeliśmy w tamtejszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który realizuje projekt. Kiedy pierwsze urządzenia trafiły do mieszkańców miasta, a ci zaczęli się nimi „chwalić” znajomym, to do MOPS zgłaszali się kolejni hrubieszowianie 65+, również zainteresowani korzystaniem z opasek. Niestety, tegoroczny limit został wyczerpany.

– Dla naszych seniorów to przede wszystkim znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Opaska gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania zdrowia oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia życia – podkreśla burmistrz Marta Majewska, która wraz z pracownikami MOPS rozdawała seniorom opaski.