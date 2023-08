Zamość: Zbudują nowy dom dla niepełnosprawnych. Wybrali wykonawcę

Do tego zadania miasto nie dokłada ani złotówki. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wystarało się o ponad 3,2 mln zł dotacji z ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Zdecydowana większość tej kwoty będzie wykorzystana na budowę, która powinna ruszyć niebawem. Wykonawca to zamojska firma Energo-Therm Engineering. Jej oferta przetargowa opiewała na 2 mln 988 tys. zł.

– Umowa zostanie na pewno podpisana w sierpniu i od tego momentu budowa powinna potrwać nie dłużej niż rok – mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość.

Za to, co z ministerialnej dotacji zostanie, parterowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 400 m. kw. zostanie też przynajmniej częściowo wyposażony.

Centrum na ulicy Górnej obejmie opieką dorosłe osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Przygotowane będzie na 20 miejsc, w tym 12 pobytu dziennego i 8 całodobowych. Wszyscy podpieczni mają mieć zapewnioną opiekę pielęgnacyjną, ale również m.in. rehabilitację.

– Dla osób mieszczących się w kryterium ustawy o pomocy społecznej pobyt będzie na pewno bezpłatny. Co do pozostałych, decyzję o odpłatności będą już podejmowali radni – mówi Małgorzata Żołyńska, wicedyrektor MCPR.