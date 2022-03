W szpitalu w Lublinie możesz sprawdzić, czy kościom nie grozi cichy zabójca

Badania są skierowane do kobiet aktywnych zawodowo, lub deklarujących taką aktywność. Osteoporoza cztery razy częściej dotyka właśnie kobiety, gdyż w ciągu ich całego życia ilość masy kostnej ulega zmniejszeniu nawet o 45-50 proc.

– Osteoporoza jest cichym zabójcą kości. Nierzadko pierwszym widocznym objawem choroby jest złamanie. Ważne, by do niego nie dopuścić – informuje dr n. med. Karolina Turżańska z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4, koordynatorka szpitalna projektu.

Żeby zbadać swoje kości, trzeba umówić się na wizytę do jednej z przychodni POZ, z którą szpital podpisał umowę. Aktualna lista przychodni z całego województwa jest na stronie internetowej szpitala.

Podczas wstępnej konsultacji lekarz, wylicza 10-letnie ryzyko osteoporozy. Jeżeli wynik badania wynosi powyżej 5 proc., lekarz kieruje pacjentkę do Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy przy SPSK Nr 4 w Lublinie. Program zakłada, że nawet w ciągu tygodnia od stwierdzenia ryzyka występowania choroby, pacjentka dowie się czy ma osteoporozę i czy istnieją powody, aby wdrożyć leczenie.

W ośrodku SPSK Nr 4 uczestniczki projektu odbędą wizytę u lekarza specjalisty oraz badanie gęstości kości i RTG. Wezmą też udział w spotkaniach z ekspertami. Wszystko po to, żeby podnosić świadomość na temat choroby. A warto wiedzieć, że w zapobieganiu osteoporozy ważna jest dieta (bogata w wapń i witaminę D), ćwiczenia fizyczne i unikanie używek.

– W leczeniu osteoporozy najważniejsza jest profilaktyka. Wczesna diagnostyka i leczenie eliminują możliwość pojawienia się zmian zwyrodnieniowych, złamań i niepełnosprawności w późniejszym czasie – przestrzega prof. Tomasz Blicharski, z SPSK Nr 4 w Lublinie, kierownik medyczny projektu.

Dodatkowe informacje o akcji pod numerem telefonu 81 72 44 914.