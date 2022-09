5 powodów, dla których warto wybrać się do Amsterdamu

Krótki lot z Polski

Każdy, komu zależy na szybkiej podróży, bez przesiadek i dodatkowych problemów, może wybrać się do Amsterdamu z Polski. Przykładowo loty Warszawa – Amsterdam odbywają się prawie codziennie, a czas przelotu to mniej więcej 2 godziny. Oznacza to, że do Amsterdamu z Warszawy można dostać się w krótszym czasie, niż przejechać pociągiem trasę Warszawa – Kraków. Warto jednak pamiętać, że obecnie na trasie między Warszawą a Amsterdamem nie latają tzw. tanie linie lotnicze, dlatego za przelot w dwie strony dla jednej osoby trzeba zwykle zapłacić około 1000 złotych.

Rowery na pierwszym planie

Amsterdam to nie tylko stolica Holandii, ale także miasto znane z ogromnej ilości ścieżek rowerowych. A dokładniej z 400 kilometrów! Czasami można nawet zaobserwować korki rowerowe, ponieważ takimi pojazdami ludzie poruszają się do pracy, szkoły, na spotkania ze znajomymi. Co ciekawe, w Amsterdamie dostępne są parkingi rowerowe, które mają nawet cztery piętra. Taki widok jest niespotykany w Polsce, a na pewno spodoba się miłośnikom rowerów. Warto jednak pamiętać, że w stolicy Holandii często zdarzają się kradzieże rowerów, dlatego zawsze należy przypinać swój pojazd i go zabezpieczać. Zwykle w centrum miasta można bez problemu wypożyczyć rower w dosyć niskiej cenie.

165 kanałów

W Amsterdamie jest aż 165 kanałów, więc miasto to w pewien sposób przypomina Wenecję. Świetną atrakcją może być rejs po kanałach i zwiedzanie stolicy Holandii właśnie w taki sposób, z perspektywy wody. Można zobaczyć także wspaniałe domki, które praktycznie leżą już w wodzie. Za półtoragodzinny rejs trzeba zapłacić około 100 złotych, jednak taka atrakcja zdecydowanie jest warta swojej ceny.

Rijksmuseum

W Amsterdamie jest naprawdę sporo muzeów, które zachwycą miłośników sztuki, a przede wszystkim malarstwa. Na pierwszy plan wysuwa się Rijksmuseum, czyli miejsce, w którym można zobaczyć ponad 5 tysięcy obrazów, w tym dzieła Rembrandta. Zdecydowanie jest to punkt obowiązkowy.

Negen Straatjes, czyli uliczki zakupowe

Po zwiedzaniu warto wybrać się na zakupy na Negen Straatjes, czyli na dziewięć ulic łączących zachodnie kanały. To właśnie tu znajdują się galerie handlowe, butiki, kawiarenki i bardzo eleganckie kamienice. Siedzibę mają tutaj najdroższe i najbardziej luksusowe sklepy świata, takie jak Louis Vuitton, Cartier i Chanel. Można pochodzić po sklepach, pospacerować po ulicach, wypić kawę i odpocząć od zwiedzania.