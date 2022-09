Broń do ASG – jakie rodzaje wyróżniamy?

Airsoft Gun to zdecydowanie jedna z bardziej aktywnych form spędzania wolnego czasu. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem rozgrywki potrzebuje jednak odpowiedniego osprzętowania. Początkującym przeważnie zdarza się korzystać z wypożyczalni sprzętu, natomiast bardziej zaawansowani gracze posiadają już wyłącznie prywatne bronie i umundurowanie.

Po wypróbowaniu różnych odmian sprzętu, zawsze przychodzi czas na podjęcie decyzji dotyczącej zakupu broni. Należy wtedy wziąć pod uwagę wszystkie kryteria po to, aby później niczego nie żałować. W poniższym wpisie postaramy się nieco przybliżyć początkującym temat wyboru pierwszej broni oraz przedstawić wszystkie, dostępne jej rodzaje.

Czym jest broń do ASG?

Zacznijmy może od opisu, czym w ogóle jest broń do ASG. Jak możemy się domyślać, Airsoft to rozgrywka drużynowa, w której celem jest zestrzelenie przeciwnika i zdobycie części jego terytorium. Oczywiście, istnieją różne typy gier, jednak najczęściej mowa właśnie o popularnych strzelankach. Broń do ASG to wizualnie zawsze replika prawdziwej broni palnej. Raczej nie spotkamy nigdzie modeli, które nie uczestniczyłyby kiedykolwiek w zasobach wojskowych.

Główną różnicą, która w znaczny sposób oddziela broń palną od repliki ASG jest mechanizm działania i amunicja. Otóż, w ASG dozwolone jest strzelanie wyłącznie amunicją plastikową. Podkreślamy, że jest to jedynie forma rozrywki i nie ma na celu zrobienia nikomu krzywdy.

Podział ze względu na mechanizm

Istnieją trzy typy mechanizmów stosowanych w replikach ASG. Są to odmiany sprężynowe, gazowe i elektryczne. Nie ma jednoznacznej reguły, mówiącej o dominacji którejś z nich, ponieważ zależy to wyłącznie od typu i wielkości broni.

Mechanizm sprężynowy możemy zaliczyć do najprostszych konstrukcyjnie. Tłok naciągający sprężynę jest napędzany rękami posiadacza, co musi być powtarzane po każdym strzale. Prawdę mówiąc, ten typ broni jest wymagający w trakcie rozgrywki, ale bardzo ciężko jest go uszkodzić i zepsuć.

Napęd elektryczny jest natomiast najczęściej stosowany i najprostszy w użytkowaniu. Gracza interesuje jedynie wymiana magazynka, a sam mechanizm umożliwia strzały seriami. Sprzęty z mechanizmem elektrycznym są dobre zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy.

Ostatnim rodzajem jest napęd gazowy. Takie urządzenia zasilane są przeważnie dwutlenkiem węgla bądź nieco bardziej wydajnym Green Gas-em. Całość działa na zasadzie rozprężania powietrza i wypychania kulki w trakcie wystrzału.

Która odmiana broni na początek?

Nie ma jednoznacznej reguły, mówiącej o idealnej broni na start. Prawdę mówiąc, każdy powinien indywidualnie stwierdzić, jaka broń będzie mu odpowiadać. Niektórzy od samego początku będą zwolennikami karabinów maszynowych z napędem elektrycznym. Do takowych należy chociażby scorpion evo asg. Broń ta wymaga zmniejszenia odległości względem przeciwnika, ale może strzelać seriami, co zwiększa szansę na trafienie.

Dla innych graczy, lepszym rozwiązaniem okaże się sprężynowy karabin snajperski. W tym przypadku najistotniejsza jest cierpliwość i precyzja, a także umiejętność odpowiedniego kamuflowania się. Dla zwolenników lekkiego sprzętu zaleca się zakup pistoletów gazowych.