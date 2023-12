Dlaczego warto korzystać z telefonu stacjonarnego?

Telefony stacjonarne – podstawa działania

Telefony stacjonarne dzielą się na bezprzewodowe i przewodowe – choć tych drugich jest już na polskim rynku znacznie mniej. Tradycyjne modele z kablem działają dzięki połączeniu słuchawki oraz modułu podłączonego do sieci telefonicznej. Ze względu na to podczas rozmowy nie można przemieszczać się po domu.

Natomiast telefonów stacjonarnych bezprzewodowych nie ogranicza przewód – działają one na podobnej zasadzie co telefony komórkowe. Co ważne, telefonia stacjonarna umożliwia kontakt z bliskimi bez względu na to gdzie się znajdują. Przykładowo, firma TOYA oferuje swoim klientom telefonię stacjonarną gwarantującą wygodne i tanie połączenia zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami: https://toya.net.pl/telefonia.

Korzyści z używania telefonu stacjonarnego

Jeszcze kilkanaście lat temu telefon stacjonarny znajdował się w niemal każdym domu. W miarę rozwoju technologii i pojawiania się na rynku kolejnych modeli smartfonów popularność stacjonarnych aparatów zaczęła jednak znacząco spadać. Niektóre osoby – zwłaszcza seniorzy – wciąż jednak z nich korzystają. W dalszym ciągu można spotkać je równieżw urzędach czy ośrodkach zdrowia – modele przewodowe są bowiem w stanie działać nawet pomimo awarii. Co sprawia, że warto korzystać z aparatów stacjonarnych pomimo rozwiniętej telefonii komórkowej?

Ciągły zasięg

Aparat telefoniczny stacjonarny to gwarancja niezawodnego, ciągłego zasięgu.

W przeciwieństwie do telefonów komórkowych zapewnia on dobry zasięg bez względu na lokalizację domu. Jeśli więc podczas rozmów przez smartfona często miewasz problemy z połączeniem w kluczowym momencie rozmowy, inwestycja w telefon stacjonarny może na zawsze rozwiązać tenproblem.

Niski koszt

Za posiadaniem aparatu telefonicznego stacjonarnego przemawia również niski koszt. Zakup podstawowego telefonu stacjonarnego na kartę SIM wiąże się z wydatkiem

w granicach 250-400 zł. Warto jednak pamiętać, że jest to wydatek jednorazowy. Po zakupie aparatu należy już tylko opłacać abonament – a i ten niegeneruje wcale wysokich opłat. TOYA oferuje nowym i stałym klientom telefonię stacjonarną już za 10-25 zł miesięcznie.

Co ciekawe! Firmy, w których na co dzień wykorzystywane są telefony stacjonarne, uznawane są często za bardziej profesjonalne.

Aparaty telefoniczne stacjonarne – wygoda dla osób starszych

Telefony stacjonarne są wyjątkowo łatwe w użytkowaniu – to jeden z kluczowych powodów, dla których seniorzy nie chcą pozbywać się ich ze swoich domów.

W przeciwieństwie do coraz bardziej skomplikowanych komórek dotykowych obsługaaparatów stacjonarnych jest prosta i intuicyjna – a urządzenia wyróżnia dodatkowo naprawdę wysoka wytrzymałość. Użytkownik może przypisać ważne numery do konkretnych klawiszy, a w razie potrzeby do jego dyspozycji coraz częściej jest przycisk SOS.

Telefonia stacjonarna na każdą kieszeń

Pomimo spadku popularności telefonów stacjonarnych wiele firm wciąż oferuje abonamenty telefonii stacjonarnej. Przykładowo, klienci firmy TOYA mogą wybierać spośród trzech pakietów:

TOYAtel 100 za 10 zł/mies. – m.in. 100 minut na numery stacjonarne

i komórkowe;

– m.in. 100 minut na numery stacjonarne i komórkowe; Rodzinnego za 15 zł/mies. – m.in. nielimitowane rozmowy na krajowe numery stacjonarne i 100 minut na numery komórkowe;

– m.in. nielimitowane rozmowy na krajowe numery stacjonarne i 100 minut na numery komórkowe; Rozgadanego za 25 zł/mies. – m.in.nielimitowane rozmowy na krajowe numery stacjonarne i komó

Każdy z pakietów obejmuje ponadto bezpłatne przekierowanie połączeń na numery TOYAmobilna czy połączenia na numery stacjonarne w UE, USA, Norwegii, Kanadzie Australii itp. za 15 gr/min. Klienci mogą liczyć również na inne dodatki w cenie usługi, a samo przeniesienie dotychczasowego numeru nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.