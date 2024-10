Jak oszczędzać tusz w drukarce? 5 sprawdzonych sposobów

4. Korzystaj z zamienników tuszu

Czy warto kupować drogie oryginalne tusze do drukarki HP, Brother lub Canon? Często nie ma takiej potrzeby! Zamienniki tuszu oferowane przez sprawdzonych producentów mogą działać równie dobrze, a kosztują znacznie mniej. Pamiętaj jednak, by wybierać produkty od renomowanych dostawców, aby uniknąć problemów z jakością wydruków. Jednym z najbardziej polecanych przez użytkowników sklepem internetowym z wysokiej jakości zamiennikami jest Print24.com.pl.

Znajdziesz tam szeroką ofertę zamienników, które jak możemy wyczytać z opinii kupujących, gwarantują jakość wydruków jak przy wykorzystaniu oryginałów, ale w znacznie niższej cenie. Dużym plusem zamienników od Print24 jest rozszerzona gwarancja na wkład drukujący i urządzenie, w którym go zamontujesz, dzięki czemu możesz bez obaw sprawdzić, czy opcja z zamiennikami jest dla Ciebie.

Zaopatrz się w cieńszy papier

Kolejnym sposobem na tańsze drukowanie jest korzystanie z papieru o niższej gramaturze. Im grubszy papier, tym więcej tuszu zostanie wykorzystane do wydruku, ponieważ atrament wnika głębiej w strukturę arkusza.

Oszczędzanie tuszu w drukarce nie wymaga rewolucyjnych zmian, a jedynie kilku prostych nawyków. Tryb oszczędny, odpowiednia czcionka, zamienniki tuszu i niższa gramatura papieru to sprawdzone sposoby na wydłużenie żywotności wkładów drukujących. Pamiętaj, że inwestycja w zamienniki i zmiana parametrów drukowania mogą przynieść wymierne korzyści, zarówno w domowym, jak i firmowym użytkowaniu drukarki.