Kolorowanki dla dorosłych – czym pięknie kolorować? Wykorzystaj markery kreatywne i ciesz się intensywnością barw.

Żyjemy w czasach, kiedy nie mamy czasu dla siebie, często brakuje nam chociaż chwili na odprężenie. Wiecznie za czymś gonimy. Staramy się dawać z siebie 100%, aby inni byli z nas zadowoleni. Jak długo jesteśmy w stanie tak żyć? Kiedy nasz organizm się zbuntuje? Dzięki kolorowankom dla dorosłych znajdziemy czas, aby na chwilę usiąść i się zrelaksować. Kolorowanie sprawia, że się wyciszamy i zapominamy o trudach dnia codziennego. W ten sposób poprawiamy koncentracje, rozwijamy się, kształtujemy wyobraźnię. Dzięki kolorowaniu możemy dać upust tłumionym w sobie negatywnym emocjom. Możemy oderwać myśli kolorując mandale, owady, szlaczki, kwiaty i wiele innych esów floresów. Oferta na rynku jest bardzo szeroka, więc każdy zainteresowany powinien znaleźć coś dla siebie. Kiedy już dokonamy wyboru co do odpowiedniej kolorowanki, powinniśmy zastanowić się jakich narzędzi użyć do jej pokolorowania. Nie ma konkretnych wymagań co do metody kolorowania, warto więc poeksperymentować. Do wyboru mamy najbardziej oczywiste i popularne kredki, począwszy od klasycznych kredek ołówkowych, po bardziej profesjonalne kredki akwarelowe. Bardziej intensywny efekt uzyskamy przy użyciu kolorowych cienkopisów czy flamastrów z klasyczną końcówką, bądź też końcówką pędzelkową. Według nas ciekawą propozycją, na której chcemy się skupić, są wielokolorowe markery kreatywne.

Markery kreatywne Sharpie- wyzwól wyobraźnię!

Słyszeliście o markerach permanentnych Sharpie? Mówi się, że pozwalają wyzwolić kreatywność. Co czyni je takimi wyjątkowymi, że polecane są do pisania po każdej powierzchni, kolorowania czy oznaczania? Zdecydowanie ich kreatywna wszechstronność! Markery Sharpie są numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Nie bez powodu trafiły również na rynek w Polsce. Dzięki wysokiej jakości świetnie nadają się do innowacyjnych zadań. Tusz nie zawiera związków, które narażają nasze zdrowie, czyli ksylenu i toluenu. Szeroka gama kolorystyczna zachwyca bogactwem intensywnych barw. Markery kreatywne Sharpie można zakupić aż w 28 kolorach. Wszystkie odcienie współgrają ze sobą, dzięki czemu kolory świetnie się ze sobą łączą. Przy intensywniejszym kolorowaniu barwy doskonale się blendują, dając efekt rozmytej akwareli. Dostępne są dwie grubości końcówek. Końcówka „ultra fine point”, której szerokość linii pisania wynosi 0,5mm, pozwoli na dokładne pokolorowanie nawet najmniejszych detali. Jest świetnym uzupełnieniem końcówki „fine point” o 0,9 mm linii pisania. Kształt markerów kreatywnych Sharpie wzorowany jest na piórze wiecznym, dzięki czemu komfortowo utrzymuje się w dłoni. Marker ten jest elegancki, a zarazem klasyczny. Niewątpliwie zaletą markerów jest szybkoschnący tusz, dzięki któremu mamy pewność, że kolorując nic nie rozmaże się w naszej pracy. Markery kreatywne Sharpie są wielofunkcyjne i sprawdzą się nie tylko do kolorowania, ale również mogą być wykorzystywane do ozdabiania ceramiki, butów czy nawet tkanin. Ceramikę wystarczy „podpiec” w temperaturze 190 stopni i Twoja kreatywność zostanie uwieczniona na stałe.

Zestawy markerów kreatywnych Sharpie- znajdź idealny dla siebie.

Markery kreatywne Sharpie zostały wprowadzone na rynek w wielopakach. Końcówkę „ultra fine point” oraz „fine point” można zakupić razem w trzech zestawach: „Ryba”, „Oko” i „PAW”. Opakowania zawierają 28 lub 30 sztuk różnokolorowych markerów, z czego 6 lub 8 markerów, w zależności od zestawu, ma końcówkę „ultra fine”. Cieńsza końcówka ma oznaczony kolor na zakończeniu markera, dzięki czemu markery można bez problemu od siebie odróżnić.

Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem jedynie markerów z grubszą końcówką, Sharpie proponuje nam pakiety zawierające 4, 12, 24 kolory, znajdujące się w kartonowym opakowaniu, bądź też zestawy 20 i 28 kolorów, zamknięte w przeźroczystym opakowaniu plastikowym, co daje nam podgląd na wszystkie kolory znajdujące się w zestawie. Pudełka te służą do wielokrotnego otwierania i zamykania. Posiadają wgłębione miejsca na markery, więc bez problemu zachowamy porządek wśród naszych artykułów. Wszystkie kolory zawarte w zestawach są intensywne. Jeżeli wolałbyś kolory bardziej stonowane, Sharpie wyprodukowało również zestaw markerów w czterech kolorach pastelowych, które zapewnią delikatniejszy efekt kolorystyczny. O neonach również warto wspomnieć. Jeżeli potrzebujecie użyć mocno rażących kolorów fluorescencyjnych, proponujemy blister z czterema markerami neonowymi Sharpie: żółty, różowy, pomarańczowy i zielony. Wszystkie te kolory świecą pod wpływem promieni UV.

Dostępny jest również specjalny zestaw, który oprócz 12 standardowych kolorów, dodatkowo zawiera 2 metaliczne markery permanentne Sharpie w kolorze srebrnym i złotym. Tusz w nich jest nieprzeźroczysty, co umożliwia pisanie po jasnym jak i ciemnym tle. Nadają się również do wypisywania zaproszeń. Linia pisania tych markerów to 1,4 mm szerokości.

W przypadku kiedy jesteśmy zainteresowani jedynie markerami z cieńszą końcówką, marka Sharpie proponuje zestaw 12 sztuk cienko piszących markerów „ultra fine point” . Dzięki grubości linii pisania wynoszącej 0,5mm jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie pracować kolorując naszą pracę.

Ostatnia propozycja marki Sharpie to markery dwustronne 2w1. Jest to świetna alternatywa dla osób, które potrzebują jedynie klasycznych kolorów, ale w dwóch grubościach pisania. Zestaw Sharpie Twin Tip, zawiera 8 sztuk markerów kreatywnych. Linia pisania jednej strony to 0,9 mm, drugiej natomiast 0,5 mm.

Markery kreatywne Sharpie są produktami najwyższej jakości. Stworzone zostały specjalnie dla osób, które lubią kreatywnie spędzać czas. Świetnie sprawdzają się zarówno przy kolorowaniu jak i w innych formach artystycznej twórczości. Dzięki nim miło i przyjemnie spędzisz czas. Kolorowanie wprawi Cię w doskonały nastrój a świetnie dobrane kolory w zestawach sprawią, że Twój rysunek będzie zachwycał intensywnością barw.