Najbardziej ikoniczne samochody – kultowe modele cenione przez miłośników motoryzacji

Amerykańska motoryzacja – pełna ikonicznych modeli samochodów

Amerykańska motoryzacja to temat-rzeka, jeżeli chodzi o modele kultowe. Pierwszym, który przychodzi na myśl większości osób, będzie zapewne Ford Mustang – prekursor, który zapoczątkował modę na samochody o sportowym charakterze. Inne marki z USA również zapragnęły sukcesu na miarę Mustanga. Modele takie jak Chevrolet Camaro i Chevrolet Corvette, czy Dodge Charger i Dodge Challenger, również stały się ikoniczne. Każdy z nich ma wiernych fanów, którzy pielęgnują swoje egzemplarze i dbają o nie nie gorzej niż właściciele dużo droższych samochodów.

Mini – takie małe a tak kultowe

Samochody Mini są najlepszym przykładem na to, że potężny silnik i masywne nadwozie wcale nie są potrzebne, aby stać się kultowym. W tym wypadku kluczem okazał się wyjątkowy styl, który zapewnia niepowtarzalny charakter. Brytyjskie samochody Mini oferowano od 1959 roku pod szyldem British Motor Corporation jako Austin Mini czy Morris Mini. Ich produkcja trwała do 2000 roku – przez ten czas auta przeszły liczne zmiany, choć koniec końców ich sprzedaż przestała być opłacalna. Pod koniec produkcji prawo do marki Mini przejął Koncern BMW, który podjął się jej reaktywacji. Dzięki temu modele takie jak Cooper i Clubman wciąż są dostępne w salonach sprzedaży. I choć ich design wyraźnie nawiązuje do Mini z dawnych lat, to tchnienie nowoczesności odebrało im sporo klasycznego ducha.