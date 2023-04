Światowy format innowacji dzięki dotacjom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

- Projekt polega na walidacji, mającej na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników (poprzez optymalizację składu materiałowego oraz wytworzenie docelowego prototypu produktu) i wdrożeniu do własnej działalności gospodarczej JFG Composites Sp .zo.o. innowacyjnego procesu technologicznego dotyczącego wytwarzania nowatorskich kompozytowych osłon elementów nadbudowy statków (kominów, radarów, anten, elementów dziobówki i rufówki etc.) – informują przedstawiciele spółki. - Dzięki produkcji poszczególnych podzespołów struktury produktu i ich późniejszemu spojeniu w całość (zamiast laminowania wyrobu w całości), Spółka będzie w stanie uzyskać szereg przewag konkurencyjnych płynących z korzystnych zmian obecnego stanu techniki zarówno na poziomie procesu, jak i wyrobu gotowego:

niższy o min. 40% koszt narzędzi (modeli, form i oprzyrządowania);

krótszy cykl produkcyjny o min. 12%;

możliwość osiągnięcia wymaganej dokładności pozycjonowania otworów;

zarządzanie problemami krytycznymi w produkcji na poziomie podzespołu (a nie całego wyrobu);

większa płaskość powierzchni osłony;

mniejsza o co najmniej 15% masa osłony;

wyższa o 30% odporność na działania obciążeń eksploatacyjnych;

wyższy parametr maksymalnego obciążenia krytycznej powierzchni;

wyższa dokładność kształtowo wymiarowa osłony;

wyższe o co najmniej 70% przewodnictwo elektryczne.

Wdrożenie wyżej wymienionego procesu do własnej działalności Spółki i wprowadzenie na rynek wyrobu o unikalnych w skali światowej cechach przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym oraz zwiększenia przychodów i zysków z działalności. JFG Composites Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania nowatorskich kompozytowych osłon elementów nadbudowy statków”.