Zakup samochodu na firmę – co trzeba wiedzieć?

Samochód na firmę – ważne wskazówki

Nie zawsze trzeba kupować samochód na firmę. Korzystać można z prywatnego auta, jednak nie zostaje ono wpisane wówczas do majątku działalności. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można 20% kwoty netto wydatków związanych z używaniem własnego samochodu na potrzeby firmy. Będąc płatnikiem VAT, 20% wylicza się po ustaleniu podstawy. W podstawę wchodzi wartość netto poniesionych kosztów. Wartość tą powiększa się o nieodliczone 50% podatku VAT.

Bez względu na sposób wykorzystywania auta prywatnego w prowadzeniu działalności, odliczyć można 20% kosztu podatkowego. Decydując się na kupno samochodu firmowego, można je kupić:

za gotówkę,

na kredyt,

na leasing.

Kupując auto za gotówkę za ponad 10 tys. zł, należy wprowadzić je do ewidencji środków trwałych. Samochód poddać trzeba również amortyzacji indywidualnej lub liniowej. Wartością początkową pojazdu jest kwota zakupu powiększona m.in. o opłaty rejestracyjne. Zakup samochodu za gotówkę należy udokumentować i wykazać, że jest niezbędne do prowadzenia firmy. Samochód można kupić od osoby prywatnej.

Zakup samochodu na kredyt

Zakup samochodu na firmę może zostać sfinansowany również na kredyt samochodowy. Przyznawany jest on wyłącznie na ten cel. Kupując auto na kredyt, można rozliczyć 75% kosztów użytkowania pojazdu. To zupełnie tak jak w przypadku auta kupionego za gotówkę, jeśli samochód przeznaczony jest do celów mieszanych (służbowe + prywatne). Amortyzacja nie jest już jednak tak prosta. Wiele zależeć będzie od statusu własności auta i rozwiązania, jakie sugeruje bank.

Comiesięczne odsetki od raty kredytu można wrzucić w koszty firmy, o ile pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W przypadku wzięcia kredytu gotówkowego na samochód, w interesie przedsiębiorcy jest udowodnić, że otrzymaną sumę przeznaczył na kupno pojazdu dla swojej firmy.

Leasing a korzystanie z auta firmowego

Jeśli przedsiębiorca nie chce wydawać dużej ilości gotówki na zakup samochodu, jednak kredyt też go nie przekonuje, zawsze może zdecydować się na leasing. Właściciel firmy musi wówczas zapłacić opłatę wstępną i regularnie opłacać faktury leasingowe. Długość opłacania faktur określona będzie w zawartej umowie. Gdy wskazany czas się skończy, auto będzie można wykupić na ustalonych w umowie zasadach.

Korzystając z auta w leasingu, rozliczać można koszty – 75% lub 100% w zależności od sposobu wykorzystywania samochodu na potrzeby firmy. Raty leasingowe również można odliczać. Jeśli to auto elektryczne, to ratę odlicza się do kwoty 225 tys. zł. W pozostałych przypadkach (samochody osobowe) będzie to maksymalnie do 150 tys. zł.