Agregaty prądotwórcze od Enerii dla klientów indywidualnych

Jaki agregat rezerwowy do dużej willi?

W przypadku mniejszych, indywidualnych inwestorów często poza samą mocą agregatu prądotwórczego liczą się także jego inne parametry, jak na przykład mobilność, niewielki rozmiar, by można go było bezpiecznie przechowywać, kultura pracy, oraz wydajność i oszczędność w konsumpcji paliwa. Mniejsze urządzenia świetnie sprawdzają się jako agregaty rezerwowe, które można uruchomić w momencie wystąpienia awarii, by utrzymać ciągłość funkcjonowania działalności na przykład w przypadku niewielkiego sklepu spożywczego. Technologia zastosowana w urządzeniach CAT pozwala na niemal natychmiastowe uruchomienie urządzenia i produkcję energii elektrycznej. Ma to niebagatelne znaczenie w wielu przypadkach, ale na pewno w kontekście szeroko rozwiniętych płatności bezgotówkowych. Agregat prądotwórczy pozwala na utrzymanie ciągłości pracy. Szczególne znaczenie dla całego procesu ma także odpowiedni dobór agregatu. Jeżeli w czasie wystąpienia przerwy w dostawie prądu nasz agregat jest jedynym źródłem energii, wydaje się rozsądne, żeby urządzenie miało pewien zapas mocy, który stanowić będzie swoisty „bufor bezpieczeństwa”. Dzięki zastosowanym technologiom agregaty prądotwórcze CAT spełniają wszystkie oczekiwania klientów związane z tego typu sprzętem.

Serwis urządzeń CAT

Serwis gwarancyjny urządzeń Caterpillar odbywa się za pośrednictwem specjalistów Enerii w trybie 24/7. To zespół doświadczonych serwisantów, którzy przeprowadzają regularne, zgodne z harmonogramem przeglądy oraz naprawy gwarancyjne, używając wyłącznie oryginalnych, markowych części zamiennych. Dzięki temu urządzenia Caterpillar nawet, jeśli kupione są z rynku wtórnego w większości przypadków znajdują się w świetnym stanie technicznym. Warto przypomnieć, że korzystanie z jakichkolwiek innych, nieautoryzowanych rozwiązań w najlepszym wypadku grozi utratą gwarancji, a w ostatecznym rozrachunku może wiązać się z trwałym uszkodzeniem sprzętu. Jest to więc nieopłacalne w zasadzie w każdym przypadku. Agregat prądotwórczy CAT to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców ceniących sobie spokój i niezawodność.