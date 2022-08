Azjatycka sztuka, czyli masaż tajski - co warto o nim wiedzieć?

Czym jest masaż tajski?

Masaż tajski jest znany jako tzw. masaż głęboki. To seria technik łączących akupresurę w najważniejszych punktach ludzkiego ciała z elementami jogi pasywnej, stretchingu i refleksologii. W Tajlandii znany jest pod pojęciem "nuat phaen boran", co można przetłumaczyć jako starożytny masaż klasyczny. Masaż tajski, podobnie jak medycyna tajska posiada wiele wpływów z kultur Chin, Indii i innych krajów Azji Południowej. Po kilkuset latach zdawać by się mogło, iż połączenie wielu kultur dało początek jednemu rodzajowi masażu, lecz mija się to z prawdą. Nawet współcześnie występują różnice w wykonywanych masażach, choć różnice z czasem się marginalizują.

Tajowie wierzą, że współczesny masaż tajski opiera się na teorii, że ludzkie ciało wypełnione jest cząsteczkami zwanymi „lom” lub „powietrzem”, które jest na początku wdychane do płuc, a następnie przepuszczane przez 72 000 kanalików. Te kanały niewidoczne dla ludzkiego oka nazywane są „senami”. Tajscy masażyści skupiają się na masowaniu tych skupisk za pomocą technik kompresji i rozciągania. Większość szkół uważa, że najważniejsze „seny” zaczynają się na pępku i kończą na ustach. Pasywna joga, która jest największą częścią masażu tajskiego, ma na celu pobudzenie „senów” i przekierowanie „lom” przez całe ciało, kończąc masaż na głowie.

W jaki sposób wykonywany jest masaż tajski?

Osoba masowana nosi luźne, wygodne ubranie i leży na specjalnym materacu o umiarkowanej miękkości. Masaż można wykonać samodzielnie lub „dwiema rękami”. Podczas masażu masażysta pracuje bardzo intensywnie swoim ciałem, wykorzystując dłonie, kciuki, łokcie, przedramiona oraz stopy. Ucisk łokcia jest rytmicznie wywierany na biegnące tętnice, powodując uczucie głębokiego relaksu. Większość masaży odbywa się na tzw. liniach Sen, podobne do meridianów hinduskich lub kanałów nadi. Osoba leżąca na materacu przyjmuje różne pozycje wywodzące się z pięciu podstawowych pozycji jogi pasywnej: leżenia przodem, tyłem, bokiem oraz postawy siedzącej i odwróconej. Kompletna sesja masażu tajskiego powinna trwać co najmniej 2 godziny i obejmuje rytmiczne uciskanie i rozciąganie całego ciała: dotyczy to również rozciągania palców, stóp, uszu oraz wykonywania różnych, wyciągniętych pozycji przez osobę masowaną. Cały proces odbywa się zgodnie z wielowiekową procedurą.

Jakie właściwości mają poszczególne rodzaje masażu tajskiego?

Masaż tajski w Krakowie, Rzymie czy Madrycie, może być wykonywany na różne sposoby i z wykorzystaniem różnych elementów dodatkowych wzbogacających cały rytuał i rozszerzających jego dobroczynne właściwości. Do najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych zabiegów w gabinetach masażu i ośrodkach SPA należą:

Klasyczny masaż tajski - jest wykonywany na sucho i jest połączeniem refleksologii i jogi pasywnej. Pomaga w rozładowaniu napięcia mięśni, stawów oraz ścięgien, stymulując układ limfatyczny i krwionośny. Masaż ten działa pozytywnie na wielu płaszczyznach, przede wszystkim pomaga się zrelaksować, złagodzić stres, zwiększyć energię i skutecznie poprawić wydolność organizmu.

Masaż tajski olejkami - wspomaga układ odpornościowy i nerwowy oraz poprzez stymulację porów skóry przyspiesza wydalanie nadmiaru wody i produktów przemiany materii z organizmu.

Tajski masaż stemplami ziołowymi - używa się do niego białych bawełnianych woreczków wypełnionych mieszanką ziół o właściwościach leczniczych - w zależności od potrzeb mają one działać: przeciwzapalnie, przeciwbólowo, antyseptycznie, relaksująco lub odstresowująco. Na przykład mogą to być liście eukaliptusa, trawa cytrynowa, kurkuma, cynamon lub imbir. Okłady ziołowe są podgrzewane przed masowaniem, dzięki czemu suszone zioła uwalniają aromatyczne olejki eteryczne. Całe ciało jest energicznie masowane gorącymi „stemplami” ziołowymi zgodnie z zasadami masażu tajskiego. Ten rodzaj masażu tajskiego, oprócz działania relaksującego, łagodzi również ból i pobudza przemianę materii, pomagając oczyścić organizm.

Tajski masaż stóp (refleksologia) - jest to jedna z najpopularniejszych odmian masażu tajskiego. Polega na wywieraniu nacisku na wybrane punkty po wewnętrznej stronie stopy, kostki i łydki. Pobudzając określone obszary akupresury, tajski masaż stóp może pomóc w leczeniu schorzeń poszczególnych narządów, pobudzić proces trawienia, wzmocnić układ hormonalny i limfatyczny oraz mieć dobroczynny wpływ na układ nerwowy. Przydaje się również przy zaburzeniach snu.

Masaż tajski ramion, pleców i głowy - to skuteczna terapia pomagająca wyeliminować pourazowe i przewlekłe bóle pleców. Zwalcza również napięcie i uczucie ucisku w okolicach ramion i szyi, łagodzi również bóle głowy oraz wspomaga mikrokrążenie skóry głowy, stymulując tym samym wzrost włosów. Ten rodzaj masażu wykonuje się zwykle rozgrzewającą maścią mentolową i kamforową.

Jakie są wskazania do wykonania masażu tajskiego?

Masaż tajski posiada wiele właściwości, które przyniosą ulgę zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. W przypadku skorzystania z takiej usługi nie należy się sugerować wiekiem czy płcią, gdyż masaż tajski sprawdza się u każdego pacjenta. Jednak istnieją pewne kondycje fizyczne w wypadku, których szczególnie warto zwrócić się o pomoc do masażysty, a są to:

stany napięciowe,

zmiana metabolizmu,

zaburzenia pracy narządów wewnętrznych,

ograniczenie zakresu ruchomości stawów,

dolegliwości bólowych narządu ruchu,

zaburzenia przepływu płynów ustrojowych,

przewlekły stres,

brak energii oraz zmęczenie,

stany przygnębienia i braku chęci do aktywności,

depresja.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania masażu tajskiego?

Poniżej znajduje się lista dolegliwości oraz kondycji fizycznych, których obecność negatywnie wpłynie na zdrowie pacjenta z połączeniem masażu tajskiego:

gruźlica i inne choroby zakaźne,

nowotwory,

gorączka,

ostre stany zapalne,

ciąża,

miażdżyca,

choroby serca,

zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic,

tętniaki,

częste krwotoki,

osteoporoza,

choroby przebiegające ze znacznym osłabieniem struktur kostnych,

zmiany troficzne skóry oraz przerwanie jej ciągłości.