Co się produkuje ze szkła murano?

Ponad 1000 lat doświadczenia i wciąż te same metody tworzenia szkła wpływają na unikalność produktów murano. Zachwycają one formą i kolorystyką. Nie jest to malowane szkło, bo niepowtarzalne i bardzo żywe kolory są uzyskiwane w trakcie procesu produkcji, przez dodanie różnych minerałów. W zależności od tego, jaki efekt zamierza osiągnąć rzemieślnik, do mieszanki dodawane są różne minerały: kobalt barwi na niebiesko, cynk dodaje się w celu uzyskania białego, mangan do uzyskania koloru fioletowego, a złoto czerwonego. Paleta barw jest znacznie szersza, a wyroby ze szkła murano często łączą różne kolory.

Rzemieślnicy z małej włoskiej wyspy tuż obok Wenecji oferują również porcelanę murano – piękne, kolorowe, żywe figurki i przedmioty dekoracyjne oraz użytkowe. Tworzenie przedmiotów ze szła murano wymaga wiedzy, umiejętności, praktyki i cierpliwości. Przez wielu proces produkcji uznawany jest nadal za magiczną tajemnicę włoskich rzemieślników.

Wyroby ze szkła murano do salonu – wazony, misy, figurki

Oryginalne dodatki do wnętrza sprawiają, że staje się ono luksusową i wyrafinowaną przestrzenią. Do nich zaliczają się dekoracje wykonane ze szkła murano. Przyciąga ono uwagę i jest idealnym uzupełnieniem nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz.

Ze szkła murano produkowane są:

wazony – zarówno ze szkła jak i z porcelany,

misy dekoracyjne do salonu – o fantazyjnych kształtach i w rożnych kolorach (porcelanowe i szklane),

figurki – nawiązujące do zawodów, pasji, figurki zwierząt i inne (porcelanowe i szklane).

Ze szkła weneckiego powstają niepowtarzalne formy. Wazony przyjmują tradycyjne i oryginalne formy. Dostępne są w stonowanych kolorach i w bajecznie żywych barwach. Dlatego każdy znajdzie wśród artystycznego szkła idealne dodatki do salonu.

Oświetlenie z murano

Na uwagę zasługują wyroby ze szkła murano pod postacią lamp i żyrandoli. Z murano wykonane są klosze żyrandoli bądź jest ono dodatkiem pod różną postacią. Ekskluzywne, bogato zdobione i co ważne ręcznie wykonane żyrandole przez mistrzów rzemieślnictwa, są luksusowym i wyrafinowanym dodatkiem do salonu i jadalni. Żyrandole murano dostępne są w różnych odsłonach, od przeźroczystych, klasycznych po kolorowe i niepowtarzalne formy.

Włoscy rzemieślnicy oferują również szeroki wybór lamp wykonanych ze szkła murano. Do wyboru są wielokolorowe – robiące duże wrażenie, i o delikatnym wzorze w jasnym kolorze.

Wyjątkowe dodatki ze szkła murano

O tym co się produkuje ze szkła murano decyduje zainteresowanie, a ono jest duże, dlatego włoskie manufaktury oferują również szkło do kuchni. Oryginalne szklanki, kolorowe i z fantazyjnymi wzorami, są niewątpliwą ozdobą kuchni i każdego stołu podczas różnych spotkań.

Szkło murano może stanąć również w łazience bądź na toaletce, pod postacią oryginalnych pojemników na perfumy. Jeśli chcesz przechowywać drogie zapachy w niepowtarzalnych butelkach, to murano jest najlepszym wyborem.

Włoscy rzemieślnicy produkują również biżuterię: kolczyki, naszyjniki, bransoletki. Murano doskonale dopełnia srebro, złoto i inne metale szlachetne.

Jak rozpoznać w sklepie oryginalne murano?

Każdy produkt z włoskiej wyspy po opuszczeniu manufaktury ma na sobie kod producenta i logo potwierdzające autentyczność produktu. Murano znacznie różni się od zwykłego szkła, ale niewprawione w ocenie oko może spłatać figla. Dlatego wyroby ze szkła murano warto kupować w sklepach, które specjalizują się w luksusowych produktach z Włoch. To pewność, że wazony, lampy, szklanki i biżuteria wykonane zostały na wyspie obok Wenecji.

Murano jest formą sztuki. Każdy produkt tworzony jest przez mistrza rzemieślnictwa, który jednocześnie jest artystą. Dlatego dekoracje i dodatki wnoszą do domu powiew sztuki i elegancję. Nie sposób wymienić wszystkie przedmioty oferowane przez włoskie manufaktury, dlatego warto przejrzeć ofertę sklepów.