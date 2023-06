Co to jest Smart TV, czyli jak wybrać najlepszy telewizor ze Smart TV?

Dowiedz się więcej: co to jest Smart TV?

Smart TV to określenie, z którym z pewnością spotkałeś się w trakcie poszukiwań nowego telewizora. Najprostszym wyjaśnieniem tej powszechnej nazwy jest telewizor z dostępem do internetu. Oczywiście nie jest to wszystko, co takie urządzenie ma nam do zaoferowania. Bardzo dużą rolę odgrywają wybrane funkcje smart w telewizorze, możliwość nawiązania łączności z Twoim telefonem czy urządzeniami audio i co równie ważne, łatwy dostęp do różnego rodzaju aplikacji oraz intuicyjna obsługa.

Choć Smart TV cieszy się bardzo dużą popularnością, warto mieć świadomość, kto jest odpowiedzialny za jego stworzenie. Firmą, która jako pierwsza zdecydowała się na połączenie internetu i telewizora, był Samsung i miało to miejsce w 2009 roku. Od tego czasu sukcesywnie udoskonala swoją platformę, czego przykładem jest system TIZEN. Jego cechami charakterystycznymi są łatwość obsługi i nawigacji, a także szeroki wybór opcji personalizacji. Na uwagę zasługuje również fakt, że ze względu na popularność i wysoką funkcjonalność Samsung zdecydował się udostępnić TIZEN innym producentom telewizorów.

Jak sprawdzić czy telewizor ma Smart TV?

Być może brzmi to skomplikowanie, ale sprawdzenie, czy znajdziesz funkcje smart w telewizorze, jest bardzo proste. Oczywiście możesz sprawdzić to w oficjalnej dokumentacji urządzenia, jednak odpowiedź otrzymasz już po uruchomieniu sprzętu. Pierwszym wyznacznikiem jest chociażby obecność popularnych aplikacji jak Netflix, YouTube, HBO Max czy Disney+ i nie tylko. Warto zauważyć, że w przypadku Samsung Smart TV mamy do czynienia z aż prawie 500 różnorodnymi aplikacjami, w tym blisko 200 z nich to aplikacje polskojęzyczne. To sprawia, że każdy użytkownik Smart TV znajdzie coś dla siebie.

Jaki jest najlepszy telewizor ze Smart TV?

Powyższe pytanie z pewnością zadają sobie osoby, którym zależy na kupnie urządzenia, które w pełni będzie spełniać ich potrzeby, nie tylko te związane z rozrywką. Przy wyborze telewizora oczywiście istotny jest jego rozmiar, w zależności od tego, do jakich celów będzie nam on służył, ale nie tylko. W przypadku marki Samsung z łatwością znajdziesz modele, których przekątna ekranu wynosi 65 cali, jak i większe propozycje, które zdecydowanie docenią kinomani oraz fani gier czy koncertów na żywo. Ważna jest także intuicyjność obsługi urządzenia, łatwe łączenie z innymi sprzętami czy też szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Telewizory Samsung Smart TV zdecydowanie sprawiają, że dostosowanie tego urządzenia do naszych potrzeb staje się znacznie łatwiejsze.

Telewizory Samsung Smart TV bez wątpienia stanowią bardzo dobry wybór, jeśli zależy nam na niezapomnianych wspomnieniach w trakcie gry. Co więcej, w tym przypadku gracze nie będą musieli korzystać już z osobnej konsoli podłączanej do urządzenia. Dla użytkowników dostępna jest między innymi aplikacja Xbox, która stanowi nowy rodzaj tej popularnej rozrywki. Zamiast konsoli wszystkim, czego będziesz potrzebować, jest aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate wraz z kompatybilnym kontrolerem.

Przydatne funkcje Smart w telewizorze

Choć Smart TV przede wszystkim może kojarzyć nam się z rozrywką, jest to znacznie więcej. To tak naprawdę wiele rozwiązań i możliwości, jakie daje nam posiadanie inteligentnego urządzenia, które może stać się centrum dowodzenia w Twoim domu. Jest to możliwe między innymi dzięki aplikacji SmartThings, która pozwala na wygodne i intuicyjne zarządzanie. Za jej pośrednictwem jesteś w stanie kontrolować działanie innych domowych sprzętów z poziomu telewizora. Równocześnie umożliwia połączenie swojego smartfona z telewizorem, co okazuje się nieocenione w przypadku pracy zdalnej bądź hybrydowej.



Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.