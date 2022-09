Samodzielne tłumaczenie CV - czy warto?

Przetłumaczenie CV wymaga doświadczenia i umiejętności sprawnego porozumiewania się po angielsku. Czy, jeśli spełniasz te wymagania, możesz samodzielnie przygotować swoje CV angielskie? Oczywiście, że tak! Pamiętaj jednak, że curriculum vitae powinno spełniać konkretne wymagania.

Praktyczne wskazówki

Tłumaczenia CV w języku obcym powinny uwzględniać zasady nie tylko obowiązujące w Polsce, ale także w środowiskach międzynarodowych. Jeden błąd w dokumencie wprawdzie nie przekreśli Twoich szans, jeśli tylko reszta CV zrobi imponujące wrażenie, ale każde tłumaczenie warto sprawdzić przed wysłaniem do firmy rekrutacyjnej lub przyszłego pracodawcy. Oto praktyczne porady i najczęściej popełniane błędy, których powinieneś unikać.

Szukaj inspiracji w innych CV...

... ale nigdy ich nie kopiuj. Twoje CV (oraz jego tłumaczenie również) musi być unikalne. O ile więc możesz zastosować podobnie brzmiące sformułowania czy zwroty, podobną formułę i składnię - o tyle nie wolno Ci zrobić ze swojego CV kopii innego.

Twoje imię i nazwisko

Czy można zrobić błąd pisząc swoje imię i nazwisko? Otóż okazuje się, że można - na przykład dokonać ich przekładu na angielski. Jeśli masz na imię Jan, to nie John, a jeśli Michał, to nie Michael. Dokładnie tak samo jest z nazwiskiem.

Sprawdź, jakich informacji nie należy umieszczać w CV

Jeśli przygotowujesz CV po angielsku samodzielnie, musisz pamiętać o tym, że pewne praktyki uznawane w Polsce za mieszczące się w normie, za granicą lub w środowiskach międzynarodowych mogą okazać się niedopuszczalne.

Tak właśnie jest w przypadku umieszczania w CV zdjęcia, informacji o wieku i stanie cywilnym. W Polsce informacje te nie są szczególnie kłopotliwe, ale w CV po angielsku nie powinny się w ogóle znaleźć - w ten sposób rekruterzy i pracodawcy odsuwają od siebie ewentualne zarzuty dyskryminacji.

Odpowiedni szyk zdania

Pamiętaj, że język angielski to nie tylko słowa i wyrażenia, ale także charakterystyczny szyk zdania. Jeśli brak Ci doświadczenia i nie odróżniasz Past Simple od Past Perfect - nie próbuj samodzielnego tłumaczenia CV i zdaj się na umiejętności profesjonalnego tłumacza. Unikniesz rozczarowania.

Małe litery, duże litery

Gdy już przystąpisz do tłumaczenia CV na angielski, zwróć uwagę na zasady pisowni małych i wielkich liter - nie zawsze pokrywają się one z zasadami obowiązującymi w języku polskim.

Pisząc CV bądź szczery

Czasem kusi, aby nieco "podrasować" swój życiorys zawodowy, na przykład przypisując sobie bogatsze umiejętności niż te rzeczywiście posiadane - kłamstwo ma jednak krótkie nogi. Nawet jeśli w ten sposób dostaniesz się do kolejnego etapu rekrutacji, to prawdopodobnie szybko zostaniesz zdemaskowany. Nie ryzykuj.

Napisz bezbłędne tłumaczenie CV

Zadbaj o bezbłędny życiorys po angielsku - to Twoja trampolina do kariery i najlepsze co masz na początku procesu rekrutacji. Najpewniejszym i najbezpieczniejszym wyjściem jest zlecenie tłumaczenia profesjonaliście, który zadba o to, aby CV było perfekcyjne. Tłumacze z ABC Tłumaczenia są do Twojej dyspozycji.