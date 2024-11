Czy każdy samochód musi mieć OC? Wyjaśniamy!

Dlaczego musisz mieć ubezpieczenie OC?

Niewiele jest w Polsce polis, które są obowiązkowe. Jedna z nich to komunikacyjne OC, które chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód spowodowanych ubezpieczonym pojazdem. To ochrona, która działa nie tylko wtedy, gdy samochód prowadzi jego posiadacz. Jeśli autem kierować będzie Twoja córka czy żona i spowodują szkodę, to ubezpieczyciel i tak wypłaci odszkodowanie.

Z jakiego powodu OC jest obowiązkowe? Taka konieczność wynika z przepisów i tak naprawdę została wprowadzona ze względu na troskę o uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych, jak i kierowców. Jeśli spowodujesz szkodę, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jednocześnie poszkodowany nie musi dochodzić odpowiedzialności za zdarzenie na własną rękę. Gdyby tak było, w wielu przypadkach ofiary wypadków drogowych nigdy nie uzyskałyby odszkodowania ze względu na niewypłacalność sprawców. Dzięki ubezpieczycielowi nie muszą się tego obawiać. Nawet jeśli zdarzy się, że sprawca nie ma OC, to wtedy odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który w kolejnym kroku w ramach regresu będzie odzyskiwać wypłacone środki od nieubezpieczonego.

To właśnie UFG czuwa nad ciągłością ochrony w ramach OC. Tylko w 2023 roku wezwał do zapłaty kary za brak ubezpieczenia około 350 tys. osób. Taka kara za brak OC przez więcej niż 14 dni, w przypadku auta osobowego, wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w Polsce, czyli aktualnie 8600 zł. Od 2025 roku będzie jeszcze wyższa. To jednak niewiele, biorąc pod uwagę naprawę szkód z własnych środków, do czego dochodzi, jeśli zdarzenie spowoduje nieubezpieczony. Jak podaje UFG, średnia wartość długu spłacanego przez takie osoby wynosi powyżej 20 tys., a rekordzista ma do zwrotu ponad 2,3 mln zł. Tymczasem średnia cena OC to około 600 zł.

Nie traktuj zakupu ubezpieczenia OC jako zbędnego wydatku, tylko inwestycję w Twoje bezpieczeństwo finansowe.

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Każde towarzystwo samo decyduje, jakie czynniki bierze pod uwagę przy kalkulacji składki i jak bardzo wpływają one na cenę za ochronę. Jednak zazwyczaj największe znaczenie mają:

Historia przebiegu ubezpieczenia – czyli głównie to, czy z Twojej polisy były wypłacane odszkodowania. Jeśli tak, to wpływa na wzrost składki, a jeśli nie – obniża ją. Im dłużej nie powodujesz szkód, tym lepiej.

Wiek kierowcy – zazwyczaj prowadzący auta w wieku do 24-26 lat muszą się liczyć z wyższą ceną za OC niż starsi kierowcy. Wynika to głównie ze statystyk wypadków.

Czas posiadania prawa jazdy – jeśli uprawnienia masz od niedawna, może to powodować wyższą cenę OC. Po około 2 latach nie powinno się to przekładać na większą składkę.

Miejsce użytkowania auta – jeśli korzystasz z niego w małej miejscowości, ubezpieczenia może kosztować mniej niż w przypadku użytkowania w zatłoczonym mieście.

Stan cywilny – zazwyczaj mniej za OC płacą ci posiadacze pojazdów, którzy założyli rodzinę a swoim autem wożą dzieci.

Pojazd – marka, model, wiek, wartość, przebieg i nie tylko.

