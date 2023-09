Dlaczego używanie kremu z filtrem UV jest niezbędne przez cały rok?

Ogólny wpływ promieniowania słonecznego na skórę

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne w rozsądnych ilościach i z zastosowaniem kremów z filtrem jest jak najbardziej wskazana. Ma ona bowiem zdrowotny wpływ na ludzki organizm, gdyż przyczynia się do zwiększonej produkcji melaniny i syntezy witaminy D odpowiedzialnej za poszczególne układy wewnętrzne organizmu.

Przesadne opalanie i wystawianie się na działanie promieni UV może jednak przyczyniać się do szybciej zachodzących procesów fotostarzeniowych skóry, a także jej przewlekłych uszkodzeń i stanów chorobowych.

Przykładowo promieniowanie UVA może powodować reakcje alergiczne i wzrost produkcji wolnych rodników. Natomiast promieniowanie UVB będzie przyczyną oparzeń słonecznych i przebarwień skórnych. Stosowanie kremów z filtrem, takich jak produkty marki Avene z systemem filtrów o ultraszerokim spektrum działania, może w dużym stopniu zminimalizować ryzyko występowania uszkodzeń skóry na poziomie komórkowym i zmian pigmentacyjnych.

Produkty te przeznaczone są do każdego typu skóry. Mowa tutaj o cerze przetłuszczającej się, suchej czy podatnej na reakcje alergiczne. Formuła prezentowanych kosmetyków opiera się zatem o skład dostosowany również do potrzeb skóry wrażliwej. To gama produktów przeznaczona dla całej rodziny, o wysokim poziomie protekcji SPF 50+ do twarzy i ciała. Kremy te nie powodują powstawania na powierzchni skóry lepkiej warstwy, szybko się wchłaniają i można je stosować przez cały rok, ciesząc się jednocześnie aktywnym odpoczynkiem lub relaksem podczas słonecznej i pochmurnej pogody.

Stosowanie kremów z filtrem UV w sezonie wiosenno-letnim

Promieniowanie słoneczne, a dokładniej rzecz ujmując — jego natężenie, w dużej mierze determinowane jest przez kąt zenitalny Słońca. Niski kąt znacznie skraca drogę promieni słonecznych na Ziemię, przez co promieniowanie jest mocniejsze i intensywniejsze. Może ono różnić się zatem w zależności od pory dnia i pory roku. Dlatego też jego największe oddziaływanie na skórę występuje w sezonie silnego nasłonecznienia — wiosną i latem w godzinach okołopołudniowych.

Brak kremu z filtrem UV podczas ekspozycji na promieniowanie w czasie jego największej interakcji ze skórą może powodować wiele problemów estetycznych i zdrowotnych. Mowa tutaj o szybszym starzeniu się skóry, jej nadmiernym wysuszeniu, powstawaniu zmarszczek i poparzeń słonecznych. Warto pamiętać, że promienie UVB zatrzymają się na powierzchni naskórka, podczas gdy UVA wnikną w jej głębsze struktury. Dlatego też brak ochrony w postaci kremów z filtrem może być przyczyną występowania poważniejszych chorób skóry, jak nowotwory i przewlekłe stany zapalne.

Szkodliwe promieniowanie UV jesienią i zimą

Wbrew pozorom promieniowanie UV w nadmiernej ilości jest szkodliwe również w okresie jesienno-zimowym. O ile fale UVB są zatrzymywane i wchłaniane przez warstwę ozonową Ziemi, tak w przypadku UVA promieniowanie bez problemów przenika przez zachmurzone jesienne niebo i negatywnie oddziałuje na skórę. Oznacza to zatem, że bez względu na porę roku i porę dnia wpływa na kondycję naskórka i głębsze tkanki.

Natomiast zimą promieniowanie zwiększa swoje nasilenie, ponieważ liczba absorbentów znajdujących się w atmosferze spada. Biorąc również pod uwagę, iż śnieg w dużym stopniu odbija promieniowanie UV, ochrona skóry z pomocą kremów z filtrem jest tym bardziej zalecana.