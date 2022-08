Dlaczego warto mieć w domu meble drewniane?

Sekret popularności mebli z drewna - na czym polega?

Jaki jest powód, że meble drewniane w ogóle nie wychodzą z mody? To proste: klasyka jest zawsze w cenie. Właśnie dlatego porządne szafy, komody czy regały sosnowe są chętnie wybierane przez koneserów pięknego i ponadczasowego wyposażenia. Nie można też przejść obojętnie koło faktu, że meble drewniane są znacznie bardziej trwałe niż ich odpowiedniki ze sklejki. Wystarczy spojrzeć na meble z epoki PRL, które mimo upływu czasu i często już niedzisiejszej stylistyki nadal doskonale się trzymają i służą w wielu domach i mieszkaniach.

Nowoczesne meble drewniane pozwalają wprowadzić do wnętrza tę samą doskonałą jakość w uwspółcześnionej formie. Dzięki temu te elementy wyposażenia będą doskonale komponować się z pozostałymi komponentami wystroju, takimi jak meble tapicerowane, dywany, zasłony i inne dodatki.

Do jakiego wystroju pasują meble drewniane?

Meble wykonane z drewna posiadającego naturalną strukturę idealnie wpiszą się w założenia nurtu skandynawskiego, klasycznego i nowoczesnego. Są dobrym wyborem dla mieszkań i domów zaaranżowanych w stylu rustykalnym, a także boho. W zależności od tego, jaka stylistyka dominuje we wnętrzu, konieczne będzie dobranie odpowiedniego koloru i struktury drewna. Sosna to idealny wybór do wnętrz zaaranżowanych w stylu skandynawskim, które cechuje surowe piękno i liczne inspiracje naturą.

Z jakimi kolorami łączyć meble drewniane?

Jedną z zalet posiadanych przez meble drewniane jest ich uniwersalność i neutralność. Drewno uwielbia kolory, niezależnie od tego, czy są to nasycone barwy, czy delikatne pastele. Zarówno jasne sosnowe drewno, jak wersja pokryta ciemną bejcą będą więc pięknie kontrastować z głęboką czerwienią, zielenią i niebieskim. Równie dobrze można dobrać do nich stonowane tapicerki i dodatki w kolorze ecru, piaskowym lub brązowym, by stworzyć bardzo harmonijne i przejrzyste, a zarazem eleganckie wnętrze.

Biorąc pod uwagę liczne możliwości dawane przez meble drewniane, nic w tym dziwnego, że są tak chętnie wybierane przez Polaków do domów i mieszkań. Prawidłowo pielęgnowane, mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, wciąż zyskując na wartości.

Artykuł powstał przy współpracy z producentem drewnianych mebli sosnowych – meblebory.pl