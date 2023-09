Dobra księgowa - jak wybrać biuro rachunkowe

Pozycja na rynku, kompetencje i doświadczenie

W dzisiejszych czasach biur rachunkowych jest naprawdę dużo, nie każde jednak powinno być warte naszej uwagi. Na początek warto poszukać księgowości z bogatym doświadczeniem, które może pochwalić się wyrobioną na przestrzeni lat renomą. Jeśli ktoś polecił Ci usługi księgowe danego biura ze względu na profesjonalizm i kompetencje, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze.

Pamiętaj jednak, że wieloletnie doświadczenie i wysoka pozycja na rynku ma jeden minus. Takie biuro rachunkowe prawdopodobnie zajmuje się finansami wielu klientów, co może przekreślić Waszą współpracę, zwłaszcza jeśli szukasz kogoś, kto będzie w stanie zaoferować Ci dostęp do ksiąg i usług w dowolnym momencie.

Z tego względu warto poświęcić uwagę również nieco młodszym biurom księgowości. Bardzo możliwe, że stosunkowo młode biuro rachunkowe prowadzi księgowy, który pracował wcześniej na etacie w innej firmie. Niemniej nigdy nie rezygnuj z zapoznaniem się opinii na temat biura - to pomoże Ci podjąć wstępną decyzję.

Zakres usług biura rachunkowego

W tej kwestii dużo zależy od naszych indywidualnych potrzeb względem księgowości. Mianowicie musimy zadać sobie pytanie, na czym konkretnie nam zależy, bowiem na usługi księgowe mogą składać się takie obszary jak rachunkowość podatkowa, obsługa kadrowo-płacowa oraz rachunkowość finansowo-zarządcza.

Jeśli prowadzisz małą firmę, a Twoje wymagania co do zakresu obowiązków nie wykraczają poza podstawowe prowadzenie księgowości, to z pewnością warto skorzystać z usług małego biura rachunkowego. Szerszy zakres usług księgowych będzie wymagał większego nakładu pracy, być może też świadczenia usług nie przez jedną, ale więcej osób - w takim wypadku lepiej wybrać większe biuro księgowe.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Do 2014 roku biura rachunkowe, a w zasadzie ich właściciele, musieli ubiegać się o certyfikat Ministerstwa Finansów, który upoważniał ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie księgowości. Co ważne, ten dokument wystawiany był imiennie, dlatego jeśli skontaktujesz się z wybranym biurem rachunkowym, zapytaj księgowego o posiadanie owego certyfikatu. Jeśli osoba, z którą rozmawiamy może pochwalić się tym dokumentem, mamy pewność, że nie tylko działa na rynku od wielu lat, ale posiada też odpowiednie kwalifikacje.

Ponieważ od kilku lat oficjalne potwierdzenie kwalifikacji przez państwo nie jest już wymagane, może być nam trudniej tę kwestię zweryfikować. Nie skreślajmy jednak od razu księgowych, którzy certyfikatu Ministra Finansów nie posiadają, ponieważ nie jest to jedyny wyznacznik świadczenia wysokiej jakości usług. Ponadto możesz zapytać o licencję doradcy podatkowego, która jest równie dobrym potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Przechowywanie dokumentów księgowych

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem księgi rachunkowe można przechowywać poza siedzibą firmy, co jest wygodne dla przedsiębiorców, którzy zwyczajnie nie mają miejsca na trzymanie wszystkich dokumentów w swojej firmie. Biuro księgowe może je przechowywać w swojej siedzibie, co z resztą jest wygodne również dla księgowych, którzy mają wszystko na miejscu.

Jeśli księgi nie będą pod naszym osobistym nadzorem, powinniśmy dopilnować, aby warunki, w których będą przechowywane były w pełni bezpieczne. Od momentu przekazania dokumentów księgowemu to pracownicy biura rachunkowego trzymają nad nimi pieczę i muszą dopilnować, aby te nie zostały zniszczone bądź skradzione. Ważny jest także porządek i higiena pracy - brak chronologii i ogólny chaos mogą przyczynić się do zgubienia dokumentów lub błędów w obliczeniach, co może spowodować niemałe problemy.