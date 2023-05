Fundusze Europejskie dofinansują badania i innowacje w przedsiębiorstwach z Lubelskiego.

Dotychczasowe wsparcie Funduszy Europejskich w województwie lubelskim stale przynosi wymierne efekty, które widoczne są niemal w każdym zakątku naszego regionu. Setki przedsiębiorstw, które zdecydowały się skorzystać z takiej pomocy, pokonują kolejne kroki milowe na drodze własnego rozwoju, i wygląda na to, że ta owocna ścieżka zdaje się nie mieć końca. Niebagatelną rolę odgrywają tu przede wszystkim wszelkie innowacje technologiczne, które stwarzają zupełnie nowe możliwości dla absolutnie każdej gałęzi gospodarki. Rozsądne i kreatywne wykorzystanie regionalnego zaplecza badawczo-rozwojowego w naturalny sposób prowadzi natomiast do poprawy jakości życia mieszkańców województwa lubelskiego.

Kolejna szansa na wdrożenie udoskonaleń do funkcjonowania własnej działalności pojawia się właśnie teraz – do 12 czerwca 2023 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, w tym z jednostkami naukowymi, mogą składać wnioski o dotacje na własne projekty badawczo-wdrożeniowe. Spektrum działań jest niezwykle szerokie – pod uwagę brane są bowiem wszystkie projekty, które obejmują opracowanie nowych usług, produktów oraz procesów bądź wprowadzenie znaczących ulepszeń do tych dotychczas funkcjonujących w przedsiębiorstwie. W praktyce mogą być to zatem rozmaite procesy badawcze, opracowywanie prototypów czy też testowanie rozwiązań planowanych do wdrożenia w przedsiębiorstwie. To także szansa na solidną inwestycję w środki trwałe, ale również wartości niematerialne i prawne, powiązane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Fundusze Europejskie dają zatem przedsiębiorcom ogromne pole do popisu, o czym zresztą świadczą doskonałe efekty dotychczasowych naborów.

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe oscyluje w granicach 65-80%, na eksperymentalne prace rozwojowe – 40-60%, zaś na komponent wdrożeniowy można otrzymać nawet 60-70% dofinansowania. Fakt, że na ten cel zaplanowano rozdysponowanie prawie 75 milionów złotych, roztacza fenomenalne wręcz perspektywy dla każdego przedsiębiorstwa, które zdecyduje się sięgnąć po to wsparcie. Warto dodać, że warunkiem wzięcia udziału w naborze jest realizacja projektów na terenie naszego województwa oraz uzasadnienie, w jaki sposób dany projekt wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz regionu, zaś ogłoszenie wyników naboru zaplanowano na I kwartał 2024 roku.

Wzięcie udziału w naborze jest wyjątkowo łatwe i wygodne - wnioski bowiem można składać poprzez aplikację www.wod.cst2021.gov.pl, zaś wszelkie szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl. Zachęcamy zatem do poczynienia tego kroku, który może przynieść nadzwyczajne owoce zarówno w kontekście ewolucji przedsiębiorstwa, jak i zmian na lepsze w funkcjonowaniu naszej lubelskiej „małej ojczyzny” – a w takim przypadku gra jest zawsze warta świeczki.