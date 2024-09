Gdzie sprawdzi się duże lustro ścienne?

Rodzaje luster dekoracyjnych

Podstawowym kryterium wyboru lustra dekoracyjnego jest jego przeznaczenie oraz styl pomieszczania, do którego ma być dopasowane. Wśród dostępnych na rynku opcji możemy wyróżnić:

Lustra ścienne – to najpopularniejsze rozwiązania. Lustra wiszące są łatwe w montażu, występują w szerokiej gamie rozmiarów, kształtów oraz stylów. Mogą stanowić centralny punkt dekoracyjny w salonie lub sypialni, a także praktyczny dodatku w przedpokoju czy łazience.

Lustra stojąca – to zazwyczaj lustra o dużych rozmiarach, idealne do przestronnych wnętrz tj. garderoby, sypialnie czy przestrzenie typu loft. Dzięki mobilności, lustro stojące można dowolnie przestawiać, co pozwala na większą elastyczność w aranżacji wnętrza.

Lustra ozdobne – to idealny wybór dla miłośników wyrafinowanego designu. Te dekoracyjne elementy wyposażenia są często oprawione w bogato zdobione ramy, mogą pełnić funkcję samodzielnej ozdoby, której nie trzeba uzupełniać innymi dekoracjami.

Idealne lustro – jakie wybrać?

W sklepach dostępne są lustra o różnych kształtach, rozmiarach, bardziej lub mniej zdobione. Najczęściej wybierane są lustra prostokątne lub kwadratowe, pasujące do mieszkań urządzonych w stylu klasycznym. We wnętrzach nowoczesnych sprawdzi się okrągłe lustro, owalne lub o innych, nietypowych kształtach. Jeżeli chodzi o ramę, to należy dobrać ją do wystroju pomieszczenia. W ofercie producentów są ramy drewniane, metalowe, szklane, zdobione kryształkami, rzeźbione. Rama może być w takiej samej kolorystyce jak meble czy drzwi. Rozmiar lustra powinien być dopasowany do danego pomieszczenia.