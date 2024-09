Hirudoterapia a nadciśnienie tętnicze – czy pijawki mogą pomóc w leczeniu?

Na czym polega nadciśnienie tętnicze?

O nadciśnieniu tętniczym mówimy wtedy, gdy ciśnienie tętnicze krwi przekracza granice normy, co oznacza, że optymalne wartości dla dorosłej osoby nie powinny być wyższe niż 120 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 80 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Jeśli nasze ciśnienie oscyluje w okolicach tych wartości, nie ma powodów do zmartwień. Jednakże, gdy średnie wartości ciśnienia tętniczego, obliczone na podstawie co najmniej dwóch pomiarów wykonanych podczas przynajmniej dwóch różnych wizyt u lekarza, wynoszą 140 mm Hg lub więcej dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg lub więcej dla ciśnienia rozkurczowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cierpimy na nadciśnienie tętnicze.

Wyróżnia się 3 rodzaje nadciśnienia tętniczego:

nadciśnienie tętnicze I stopnia – ciśnienie skurczowe 140-159 mmHg i rozkurczowe 90-99 mmHg,

nadciśnienie tętnicze II stopnia – ciśnienie skurczowe 160-179 mmHg, a rozkurczowe 100-109 mmHg,

nadciśnienie tętnicze III stopnia – ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 180 mmHg, a rozkurczowe powyżej 110 mmHg.

Jakie czynniki sprzyjają nadciśnieniu?

Nieświadomie możemy poprzez nasze codzienne działania przyczynić się do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Na pojawienie się tej choroby bezpośredni wpływ mają takie czynniki jak niezdrowy tryb życia, brak regularnej aktywności fizycznej, nadwaga, otyłość, palenie papierosów, stres oraz nadmierne spożycie alkoholu. Istotnym elementem sprzyjającym rozwojowi nadciśnienia jest również genetyka, zwłaszcza u osób, których jeden lub oboje rodziców zmagają się z tą chorobą.

Jakie są objawy nadciśnienia tętniczego?

W początkowej fazie nadciśnienie tętnicze często przebiega bez widocznych objawów, a jeśli już się pojawiają, są one na tyle niespecyficzne, że mogą być przypisane wielu innym dolegliwościom. Niemniej jednak, im więcej typowych dla nadciśnienia objawów występuje jednocześnie, tym większe jest ryzyko, że chorujemy na nadciśnienie tętnicze. Do najczęściej spotykanych objawów należą bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, kołatanie serca, duszności, nadmierna potliwość, uderzenia gorąca, zmniejszona sprawność fizyczna i psychiczna, zmęczenie, krwawienia z nosa oraz nerwowość. W miarę postępu choroby mogą pojawić się dodatkowe symptomy świadczące o uszkodzeniu narządów w wyniku nieprawidłowego ciśnienia tętniczego, takie jak zaburzenia funkcji nerek, problemy ze wzrokiem, wychłodzenie kończyn, obniżona sprawność intelektualna, obrzęki kończyn, problemy z czuciem oraz trudności w poruszaniu się. W przypadku zauważenia tych objawów należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Jakie są powikłania nadciśnienia tętniczego?

Nieleczone nadciśnienie tętnicze znacząco podnosi ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, miażdżyca oraz niewydolność nerek. Jednakże, wdrożenie odpowiedniego leczenia i ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza pozwala skutecznie zapobiec tym powikłaniom.

Pijawki w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Po zdiagnozowaniu nadciśnienia tętniczego pacjent powinien zmienić tryb życia, przestrzegać zaleconej diety, pozbyć się szkodliwych nawyków oraz regularnie przyjmować przepisane leki. Skuteczną metodą wspomagającą regulację ciśnienia tętniczego jest hirudoterapia, która polega na stosowaniu pijawek. Pijawki, przystawiane do skóry, wprowadzają do organizmu hirudozwiązki, które mają korzystny wpływ na zdrowie. Jednym z kluczowych związków w kontekście leczenia nadciśnienia jest PC-LS, który działa jako regulator ciśnienia krwi, obniżając zbyt wysokie ciśnienie i podnosząc zbyt niskie. Ważną rolę odgrywa także histamina, która po przedostaniu się do organizmu rozszerza naczynia krwionośne, co pomaga w regulacji ciśnienia. Hirudozwiązki dodatkowo wspierają funkcjonowanie układu krążenia, wpływając pozytywnie na układ krwionośny i limfatyczny. Badania naukowe potwierdzają, że hirudoterapia może wspomagać leczenie nadciśnienia i poprawiać ogólny stan zdrowia pacjenta, co zmniejsza ryzyko powikłań. Mimo że jest to metoda niekonwencjonalna, przed jej zastosowaniem warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie ma przeciwwskazań, hirudoterapia może być skutecznie stosowana jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia.