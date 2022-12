Jak dotrzymać noworocznych postanowień?

Szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków i chroniczny pośpiech sprawia, że często zapominamy o naszych postanowieniach, dlatego też, jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz wiedzieć, że nie stanie się to zbyt szybko, ponieważ wyrobienie nawyków jest czasochłonne. Musisz więc pamiętać, że osiągniecie celu wymaga czasu. Planowanie postanowień noworocznych jest także dobrym momentem na podsumowanie mijającego roku. Warto w tym miejscu zadać sobie kilka podsumowujących pytań, które pomogą Ci zweryfikować to, co do tej pory udało się osiągnąć. Dzięki temu zorientujesz się także, co jeszcze wymaga poprawy.

Musisz nastawić się pozytywnie do zmian, ograniczyć ilość postanowień, ponieważ zbyt wiele postanowień może doprowadzić do rezygnacji i zwątpienia. Nie wprowadzaj zmian szybko, a skup się na mniejszych zmianach.

A kiedy przyjdzie zwątpienie...

A kiedy przyjdzie zwątpienie, musisz wykazać się cierpliwością. Cele, które wybierasz muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia w określonym czasie. Najważniejsze postanowienia, które chcesz zrealizować, muszą być wyznaczone właśnie przez Ciebie, a nie zasugerowane przez. małżonka, rodzica czy koleżankę. Cel musi być ważny na tyle, aby nie zrezygnować wtedy, gdy pojawią się trudności. Wówczas nie zabraknie Ci motywacji do tego, aby wytrwać w postanowieniach.

Noworoczne postanowienia - co jeśli się nie powiedzie?

Często zdarza się, że postanowienia noworoczne nie zostają wypełnione. Wpływ na to ma wiele indywidualnych kwestii. Nawet jeśli nie uda Ci się wypełnić wszystkich celów, to pamiętaj, że każdy dzień jest dobry na to, aby zmienić coś w swoim życiu, nie musi to być początek roku. Skupienie na konkretnych wynikach sprawia, że postanowienia na nowy rok są łatwiejsze do osiągnięcia.