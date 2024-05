Jak znaleźć idealną zmywarkę wolnostojącą?

Zużycie wody w zmywarce vs. mycie ręczne Dlaczego warto postawić na zmywarki wolnostojące? Porady związane z zakupem nowej zmywarki Jaka zmywarka do nowej kuchni?

Ważne jest jednak, aby znaleźć zmywarkę, która nie tylko będzie tania w eksploatacji i niezawodna, ale również dopasowana do potrzeb domowników. Jeżeli ktoś sporadycznie gotuje w domu, to prawdopodobnie nie potrzebuje dużej zmywarki. Z drugiej strony w przypadku rodziny z dziećmi zakup małej zmywarki nie ma sensu, bo nie pomieści ona wszystkich brudnych naczyń. Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie nowej zmywarki oraz jakie modele wziąć pod uwagę, aby urządzenie bez żadnych problemów działało przez długi czas? Sprawdź w naszym poradniku!

Zużycie wody w zmywarce vs. mycie ręczne

Wszystkie nowoczesne zmywarki projektowane są w taki sposób, aby uzyskać maksymalną efektywność mycia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. Przekłada się to na możliwość cieszenia się czystymi naczyniami przy zużyciu zaledwie kilkunastu litrów wody, a w przypadku najlepszych i najbardziej ekologicznych zmywarek wartość ta może spaść nawet do 7 litrów. Dla porównania nawet w przypadku lekko zabrudzonych naczyń, podczas ręcznego mycia zużywa się od około 20 do nawet 50 litrów wody. Niezależnie więc od tego, czy komuś zależy na ekologii, czy na obniżeniu rachunków, zmywarka jest zdecydowanie lepszym wyborem niż tradycyjne mycie.

Dlaczego warto postawić na zmywarki wolnostojące?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed zakupem nowej zmywarki, jest wybór pomiędzy zmywarką wolnostojącą a zmywarką do zabudowy. Chociaż zmywarki do zabudowy pozawalają uzyskać lepszy efekt wizualny ze względu na wkomponowanie urządzenia do zabudowy mebli kuchennych, zakup zmywarki wolnostojącej wiąże się z licznymi zaletami:

łatwiejsze podłączenie nowego urządzenia,

niezależność od aktualnej zabudowy kuchennej,

zyskanie dodatkowej powierzchni roboczej,

bezproblemowy dostęp do urządzenia w przypadku awarii,

niższa cena urządzeń wolnostojących.

To wszystko sprawia, że wiele osób przy wyborze zmywarki decyduje się na modele wolnostojące.

Porady związane z zakupem nowej zmywarki

Jeżeli nowy sprzęt ma spełnić wszystkie oczekiwania domowników, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

zużycie prądu - zmywarki zużywające mniej energii są droższe, ale już po kilkunastu miesiącach użytkowania się to zwróci dzięki niższym kosztom eksploatacji,

wysuwana szuflada na sztućce - dzięki niej można mieć łatwy dostęp do noży, widelców oraz łyżek,

wbudowane programy - mycie wstępne, mycie ekologiczne, mycie mocno zabrudzonych naczyń i inne, które przydadzą się domownikom,

rozmiary zmywarek - niezależnie od tego, czy chodzi o model przeznaczony do zabudowy, czy zmywarkę wolnostojącą, trzeba dokładnie wszystko zmierzyć, aby nowe urządzenie zmieściło się w kuchni,

pojemność - większa zmywarka pozwoli ograniczyć częstotliwość mycia naczyń,

parametry związane ze zużyciem wody - każda nowoczesna zmywarka zużyje mniej wody niż ma to miejsce przy myciu ręcznym, ale niektóre z nich dodatkowo wyróżniają się wyjątkową ekonomią.

Jeżeli natomiast chodzi o polecane modele typu zmywarka Electrolux lub takie urządzenie, które pomieści kilka kompletów naczyń, warto zapoznać się z propozycjami zebranymi w najnowszym rankingu zmywarek. Można się z nim zapoznać na stronie https://www.mediaexpert.pl/poradniki/agd/ranking-zmywarek-wolnostojacych, gdzie dostępne są również szczegółowe opisy i aktualne ceny każdego przedstawionego modelu zmywarki.