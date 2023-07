Jak zwiększyć sprzedaż swojej firmy dzięki frameworkowi Symfony

Czym jest Symfony?

Najstarszy framework PHP – Symfony – jest ciągle rozwijany dzięki międzynarodowej społeczności, która tworzy nowe komponenty zgodne z najnowszymi technologiami i potrzebami rynku. Te cechy sprawiają, że 40 tysięcy stron internetowych na świecie korzysta z Symfony. Marki takie jak Bolt, Spotify czy Trivago wybrały właśnie to rozwiązanie.

Co jednak oferuje ten framework? Przede wszystkim zapewnia stabilną i skalowalną platformę, z której korzystają aplikacje internetowe. Ułatwia szybkie, wręcz bezproblemowe dodawanie nowych funkcjonalności w strukturę programu. Ponadto Symfony jest kompatybilny z różnymi bazami danych i systemami operacyjnymi, co pozwala na elastyczność oraz łatwe dostosowanie do potrzeb firmy. Dzięki ogromnej społeczności wymieniającej się spostrzeżeniami czy informacjami Symfony development jest wystarczająco udoskonalony i z perspektywy programistycznej nie generuje poważnych trudności podczas wdrażania.

Symfony oferuje wiele narzędzi, które można wykorzystać do monitorowania kampanii marketingowych. Można na przykład skorzystać z narzędzi do śledzenia ruchu na stronie internetowej lub analizowania wyników kampanii reklamowych. Dzięki tym narzędziom możemy monitorować efektywność naszych działań i podejmować decyzje na podstawie pozyskanych danych.

Jak wykorzystać Symfony do zwiększenia sprzedaży w Twojej firmie

Istnieje kilka sposobów wykorzystania frameworku Symfony, aby skutecznie zwiększyć sprzedaż w naszej firmie. Pierwszą metodą, która przychodzi do głowy, jest stworzenie nowoczesnej i responsywnej strony internetowej. Dzięki frameworkowi Symfony stworzymy witrynę WWW, która będzie dostosowana zarówno do urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych, co współcześnie jest nie tyle standardem w IT, ile wręcz wymogiem.

Witryną korzystającą z tego frameworku jest np. Dailymotion – serwis streamingowy z materiałami wideo. Ponieważ programiści z Dailymotion na co dzień dodają nowe funkcjonalności, firma zdecydowała się na wykorzystanie popularnego rozwiązania. Prostota tworzenia nowych funkcji za pośrednictwem gotowych komponentów okazała się strzałem w dziesiątkę.

Kolejnym elementem wpływającym na poprawę wyników firmy jest możliwość integracji z różnymi systemami sprzedażowymi, co umożliwia automatyzację procesów, a w efekcie – aktywizację większej grupy klientów. Połączenie z systemami CRM, ERP czy PIM daje nadzieję na poprawę procesów sprzedażowych i tych związanych z zarządzaniem danymi.

