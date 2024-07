Jaki drapak dla kota?

Po pierwsze warto zastanowić się, po co kotom będzie drapak. Niewątpliwie są to zwierzęta, które są drapieżnikami. Kiedy żyją na wolności, chodzą po różnych podłożach, wspinają się na drzewa. Dzięki temu koty znaczą swój teren. Przy okazji tępią sobie pazurki. Poza tym można stwierdzić, że jest to dla nich gimnastyka, a konkretnie rozciąganie. Koty trzymane w domu nie mają takiej różnorodności podłoża oraz nie mają sytuacji, kiedy będą uciekać czy się chować.

Często zdarza się, że kotu drapak potrzebny jest, by nie niszczył rzeczy w mieszkaniu. Zwierzęta te lubią zwracać na siebie uwagę właścicieli, zwłaszcza kiedy czują się zaniedbane. Nikt nie poświęca im czasu na zabawy czy ganianie. Drapanie może również oznaczać, że kot znaczy swój teren, gdyż w niedalekiej odległości znajduje się inny pupil.

Odpowiedni drapak sprawi, że zwierzę nie będzie niszczyło mebli, a zajmie się kupionym drapakiem. Takie zachowania podpowiada im instynkt, dlatego nie można złościć się na kota. Drapak można kupić zarówno w sklepach stacjonarnych jak i przez internet.

Idealny drapak, to taki, który spodoba się naszemu kotku. Najlepiej, by wykonany był z wytrzymałych materiałów, dzięki czemu zostanie z nami na dłużej. Warto przyjrzeć się, czy zwierzę chętniej drapie ścianę lub bok kanapy. Wtedy świetnie dobrany drapak powinien stać w pionie. Z kolei jeżeli pupil upodobał sobie dywany, warto wybrać poziomy drapak. Rodzaj drapaka jest bardzo ważny, więc warto go przemyśleć. Warto też dobrać go do wielkości kota.

Dobry drapak - na co zwrócić uwagę?

W sklepach znajdziemy naprawdę wiele drapaków, dlatego tak ważne jest, by przejrzeć ofertę. Najlepszy drapak to taki, który przypadnie do gustu naszym pupilom. Jednak warto zwrócić uwagę też na inne kwestie, niewątpliwie ważne jest także, by przedmiot ten wpasował się w nasz gust. Podstawową funkcją drapaka jest drapanie, dlatego ważna jest wysokość słupków. Muszą one być na tyle wysokie, by kot mógł stanąć swobodnie na tylnych łapach, muszą też być na tyle grube, by zwierzę swobodnie objęło go swoimi łapami. Niektóre drapaki posiadają możliwość drapania na płasko po matach.

Drapak dla twojego kota może także posiadać dodatkowe półki, budki czy tunele. Warto sprawdzić ich wielkość, czy będą dobre dla dorosłych kotów. Zwierzęta muszą się w środku swobodnie poruszać. Poza tym warto szukać wytrzymałych drapaków, już na początku trzeba sprawdzić, czy się nie chwieje i nie skręca. Odpowiednia stabilność drapaka jest kluczem do tego, by przedmiot był przydatny.

Co jeszcze warto kupić dla kotka?

Koty potrzebują przede wszystkim karmy oraz przysmaków. Jednak na pewno ucieszą się, gdy znajdą legowiska, zabawki, miseczki, które będą przeznaczone jedynie dla nich. Poza tym kluczowe produkty, jakie warto mieć to te związane z higieną. Do takich zaliczają się nożyczki, szczotki czy produkty do czyszczenia zębów.